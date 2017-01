En Atlas le ponen hielo a la quema porcentual

Guadalajara

En La Madriguera de los Zorros del Atlas la lucha por no descender aún no les quita el sueño. Pese a que ahora están a sólo 13 unidades de Monarcas Morelia, quien es el último lugar en la lucha porcentual, José Guadalupe Cruz señaló que su equipo todavía debe mirar con frialdad la posibilidad de perder la categoría.

Para el estratega rojinegro, enfocarse demasiado en esta situación podría ser contraproducente cuando su principal objetivo es volver a clasificar a la Liguilla después de casi dos años de no hacerlo.

“Lo miramos como debe ser, con la frialdad que dice nuestro entorno. Tampoco debemos estar pensando todos los días en mirar hacia la porcentual. Cuando eso haces vas a caer ahí, nuestros objetivos son otros, la clasificación. En ese sentido no es el resultado que hubiéramos deseado (contra Toluca) pero tampoco podemos pensar que estamos sentenciados. Es un mal resultado del cual nos vamos a reponer y vamos a dar otra cara, vamos a buscar el objetivo y por ende iremos solventando poco a poco”, compartir.

Respecto a su próximo juego ante el campeón Tigres, el “Profe” señaló que será difícil plantarse ante un equipo con las individualidades que tiene el cuadro felino. Aunque destacó al ariete André-Pierre Gignac, el timonel tapatío reconoció que la Autónoma de Nuevo León es mucho más que el francés.

“Tigres es más que Gignac, es el mejor jugador de la liga mexicana a mi entender, pero no es todo Tigres. Hay jugadores de jerarquía, el sábado no solamente visualizamos que esté Gignac, sino el resto de titulares y no nos podemos enfocar en un jugador, tenemos que estar atentos a todos, es un gran plantel en cantidad y calidad, para ganarle no hay que tener ningún tipo de temor, en el futbol mexicano no hay esas diferencias tan marcadas y no es imposible ganarle al campeón”, finalizó.

GPE