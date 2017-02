A la Chofis yo también lo pongo a jugar: Profe Cruz

Guadalajara

La rivalidad entre Chivas y Atlas es grande, pero también hay aspectos como el sentido común que se mantienen por encima de la pasión.

José Guadalupe Cruz, entrenador de los Zorros, habló sobre el potencial futbolístico que tiene Javier Eduardo López, para el Profe la Chofis es un jugador diferente y ante la pregunta de si él como técnico le daría la oportunidad de jugar en Primera a Javier López, el timonel señaló que él sí se la jugaría con el de Torreón.

“Pienso que se puede. Un jugador con ese talento, lo pongo a jugar y lo pongo en mi equipo. Que le puedo mejorar su ritmo, también. No es cosa de él, que es trotón, seguramente es su biotipo pero se puede corregir. Es un talento para jugar al futbol y ojalá mañana explote y lo lleve a otras dimensiones como Selección Nacional. Tenemos jugadores de talento, un zurdo igual quizá no, pero no por eso dejan de ser buenos, tengo buenos jugadores con diferentes características”.

Se le preguntó que cuáles son las fortalezas del Rebaño y señaló que es un mito eso de que Chivas es un equipo menor, y el Profe Cruz no los ve menos inofensivos por el hecho de jugar sólo con mexicanos.

“Me gusta mucho la Chofis López, tiene talento natural para jugar al futbol, me gusta el estilo pero Pulido es un jugador probado, Pizarro, Zaldívar, Orbelín que pasa por buen momento. Tiene un plantel con puros mexicanos y eso algunos piensan que los pone en desventaja, pero no los veo en desventaja. Varios de los refuerzos les han costado caros por su nivel de juego”.

Sobre el técnico argentino del Rebaño, el Profe sentenció que el estilo del Pelado es ofensivo y que eso le atrae, pues siempre el equipo de Almeyda busca constantemente el arco enemigo.

“Almeyda es un proceso bueno, ha solventado temas como el porcentual que era una de sus primeras tareas. Ha salido campeón de Copa también, ha hecho cosas interesantes, lo veo sensato al declarar no sólo de Chivas, creo que es buen técnico. Juego. Matías es uno de los mejores en México, definitivamente. Y si declara que el mexicano tiene capacidad, no creo que sea por quedar bien. Dirige a mexicanos y ve que otros también lo hacemos, como Pachuca, como Atlas. Me parece bien que valore a los mexicanos de otros equipos también. No le veo en lo absoluto fuera de lugar o prohibido y si alguien declara que no está bien, son percepciones”.

