Presenta Atlas a sus tres refuerzos

Guadalajara

Compromiso, alegría y goles, es lo que prometen los tres nuevos jugadores de los Zorros del Atlas al ser presentados a la opinión pública.

Christopher Toselli, Ángelo Henríquez y Alexi Gómez ofrecieron sus impresiones sobre su llegada a la Furia y los tres comentaron que llegan con ganas de triunfar, los tres han sido Campeones en sus Ligas, dos ya probaron suerte en Europa y ahora llegan a México en total plenitud.

En primer término, el portero Toselli llega con vasta experiencia en el futbol andino, con la mentalidad de triunfar y no le teme al nuevo reto en el balompié Azteca.

“Para mí es un gran desafío, un gran paso en mi carrera el jugar en una liga más competitiva que la chilena y eso te va a dar un salto aprovechando la oportunidad para estar en la selección. También se pensó en eso para tomar esta decisión”.

Toselli, quien portará el dorsal 23, señaló que conoce de sobra que Atlas ha sido una gran cantera de porteros y él espera estar a la altura de las exigencias propias de la entidad rojinegra.

“Por lo que he visto, por los entrenamientos, he conocido un poco a los más jóvenes. Se ve que hay un gran futuro y me han hablado bien de la formación que tiene Atlas y espero aportar mi grano de arena, estar a la altura de este gran equipo y hay una responsabilidad al ser un refuerzo”.

Toselli agregó que la Liga MX es por mucho una mejor liga que la chilena, por la calidad de jugadores extranjeros que juegan en ella, ya que la mayoría son seleccionados en sus países.

“Fue algo muy personal. Hay más roce que la chilena, es más competitiva, hay seleccionados de muchas partes de Sudamérica y de Europa y eso llama la atención a cualquiera. Uno se basa en la competitividad de la liga”.

ÁNGELO Y LA ESPERANZA DEL GOL

Ángelo Henríquez, a sus 23 años y después de cuatro en Europa vuelve al continente americano con la mentalidad de aportar goles a su nuevo equipo.

“Llego en un momento donde estoy aprendiendo y empezando mi carrera. Con algo de experiencia de algunos clubes y entrenadores. Siento que estoy bien físicamente y con poco más de experiencia”.

Ángelo señaló que en su país se habla maravillas de la Liga MX y que por eso no dudó en venir, y que espera triunfar en este futbol donde han brillado varios andinos.

“Yo veo que en Chile la Liga mexicana está muy bien valorada. Veo que hay mucho talento, la liga es muy competitiva y si uno viene a una liga fuerte y lo hace bien, tiene más opciones de volver a la selección”.

“Soy un jugador que tiene mucha movilidad, que busco siempre los espacios y dentro del área tratar de definir de la forma más rápida. Busco jugar para adelante y buscar el gol”.

¿Cuál es tu reacción ante los comentarios de la afición atlista a su persona?

“Me pone contento porque ha sido grata mi llegada a México. Me han recibido con mucho cariño y eso motiva para llegar a responderles con buen rendimiento”.

LA ALEGRÍA LLEGA DESDE PERÚ

Alexi Gómez, quien llegó del Universitario de Perú, señaló que él es muy social, que es muy alegre, aunque entre broma señaló que no tanto como Fidel Martínez.

“El grupo desde el primer momento bien, han hecho que mi estadía sea la mejor, me han hecho entrar al grupo rápido y soy bastante sociable”.

Se le preguntó si la gente puede emocionarse con sus videos de Youtube y señaló que pueden ser mejor.

“Tienen que esperar hasta el cinco, no se muestra nada hasta el cinco”.

Para concluir, el peruano señaló que busca hacer un semestre bueno con el Atlas y así poder colarse al Mundial con los incas.

“Sí, siempre creo que la gran mayoría de los futbolistas peruanos están tratando de hacer las cosas bien, para meterse en la lista de 23”.

GPE