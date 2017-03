Atlas tira la Copa

Guadalajara

Fue un duelo para cumplir. Aunque para muchos equipos la Copa sirve para salvar temporadas, en Atlas parece que les estorbaba. Esta noche solamente tenían que ganar en Zacatecas para meterse a la siguiente ronda del torneo pero la ambición fue casi nula desde antes de comenzar el juego en el estadio Francisco Villa, pues los Zorros se pararon con equipo suplente y sin llevar a los “pesos pesados” a la banca para una posible solución en caso de que las cosas se complicaran.

José Guadalupe Cruz apostó por un cuadro juvenil donde el más experimentado era Miguel Fraga pero que contaba con futbolistas que conocen bien este torneo como Jahir Barraza, Édson Rivera, complementados por las bandas por Cristian Tabó y Daniel Álvarez… y nada les funcionó.

El primer tiro de los Zorros fue al 7’ con un disparo sin fuerza de Tabó. Mineros respondió cinco minutos después pero Fraga desvió la primera de la noche. Segundos después el delantero uruguayo del Atlas volvió a disparar, esta vez con mayor fuerza, pero sin lo necesario para hacer daño.

El juego se le comenzaba a complicar a los tapatíos cuando al 14’ Gaddi Aguirre se barrió dentro del área sobre Julián Cardozo y el árbitro Aldo Cano marcó penal para Mineros. Noé Maya se plantó en el manchón de disparo y quiso colocar tanto su tiro que el balón se fue al poste izquierdo de Fraga, quien adivinó pero no llegó, pero para su fortuna el fallo ya estaba hecho.

Las llegadas seguían por parte de Zacatecas, esta vez José Manuel Partida realizó un disparo lejano que el portero de los Zorros desvió a tiro de esquina.

Por la banda izquierda de Tabó era como los visitantes intentaban llegar a la portería rival pero sin mucha suerte.

Apenas unos segundos después del arranque del segundo tiempo, Atlas tuvo la que fue hasta ese momento su llegada de más peligro con un remate de cabeza de Rodolfo Salinas que pegó en el travesaño de la portería de Velázquez.

Pero lo mostrado por los Zorros no era suficiente y el dominio de Mineros tuvo recompensa al 52’ cuando Calderón cabeceó un centro que llegó por izquierda para abrir el marcador.

Atlas quiso responder, pero con lo que tenía en la cancha no le alcanzaba, pues apenas tomaba el balón el equipo local y había más peligro en territorio de los rojinegros.

Mineros le tomó la medida a la joven defensa rojinegra, Julián Cardozo tomó el esférico y sacó un gran disparo de fuera del área que dejó sin posibilidad a Fraga.

Si bien la defensa rojinegra daba facilidades, la ofensiva no apoyó mucho. Sin Matías Alustiza o Clifford Aboagye en la banca, las opciones para hacer algo distinto eras prácticamente nulas. Tabó fue incapaz de hacer diferencia por izquierda, Álvarez no lució, Rivera, no pesó y Barraza sin balones que rematar nada podía hacer.

Los Zorros estaban tan perdidos que Mineros marcó el tercer tanto casi caminando. Un centro nuevamente por izquierda fue bajado por Treviño y Noé Maya aprovechó que le quedó el esférico para solamente empujar. Segundos después hubo desconcierto, pues primero se anuló el tanto y después al abanderado lo rectificó y validó el tanto.

Como podían, los Zorros intentaban por lo menos anotar el de la honra. Barraza quiso aprovechar un error defensivo pero su disparo se fue por arriba de la portería.

La frustración llegó a los rojinegros, y fue Barraza quien por poco provoca la bronca al hacerse de empujones con un contrario.

Los últimos minutos fueron más de tedio que de juego. Los Zorros le dicen adiós a la Copa Mx tras un semestre de no haberla disputado y aunque no fue la prioridad, ahora tendrán el 100 por ciento de prioridad y responsabilidad en la Liga Mx.

GPE