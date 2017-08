En Atlas no quieren entorpecer la resolución de Márquez

Guadalajara

Se cumple una semana de que se destapara el problema legal de Rafael Márquez y por ahora al menos en Atlas es caso cerrado, pues no quieren entorpecer las investigaciones.

Al menos así lo dejó ver el presidente, Gustavo Guzmán, quien hizo su primera aparición pública desde el incidente, esperando que Rafa pueda arreglar rápido su situación y volver al equipo.

"El asunto se está atendiendo en las instancias correspondientes. Es nuestro compromiso no entorpecer la resolución, por eso no comentaremos sobre el tema”, expresó.

Además de la baja de Márquez, Atlas debe lidiar con la ausencia de Clifford Aboagye por lesión. Reveló que hay avances en la búsqueda de un refuerzo, aunque es un tema que no apura, ya que están conformes con el actual plantel.

“El `Profe´ está tranquilo con lo que tiene. Hemos visto varias opciones, Severiano García y Alberto de la Torre trabajan en eso. Seguimos en la búsqueda, pero no se ha encontrado que los candidatos encajen con lo que buscamos. Este equipo es muy trabajado, se han ido haciendo las inclusiones y se ha ido acostumbrando y juntando con el sistema del profe. Es imposible encontrar un copy paste de Clifford. Hasta hoy no lo hemos encontrado. No creo que se pueda dar”, finalizó.

GPE