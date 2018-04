Atlas, un grupo que recompuso el camino

Guadalajara

Solo quedan 90 minutos para que se termine el semestre pero en Atlas no creen que todo haya sido malo.

Y es que en los últimos juegos, los rojinegros han mostrado buenas cosas luego de la llegada de Gerardo Espinoza, quien le inyectó juventud y dinamismo a la oncena rojinegra, situación que se ha reflejado en cuatro triunfos, un empate y una sola derrota en los últimos seis juegos.

El estratega de los Zorros reconoce que ha sido complicado darle vuelta al mal torneo, sin embargo, reconoció que el equipo supo cambiar y hoy se ven resultados positivos.

“Los muchachos batallaron mucho en el torneo, pero hoy están revirtiendo la situación, entonces creo que los debemos ir con esa imagen, de un grupo que recompuso un camino, que sigue luchando y está buscando ser protagonista la siguiente campaña”, dijo.

En el juego del sábado ante Pachuca, el cuadro tapatío buscará su primer triunfo del torneo de visitante, por ello, Espinoza lo toma como un duelo muy importante más allá de que sea el adiós al Clausura 2018.

“Todavía falta el partido contra Pachuca y en verdad quiero ganarlo, estoy muy concentrado y estamos trabajando fuerte para eso; no se ha ganado de visita en el torneo y esta es una oportunidad más que tenemos.

“Es fútbol y todos los muchachos tienen que estar felices de entrar a un terreno de juego, en eso nos estamos enfocando, si bien no tenemos aspiraciones a Liguilla hay que despedirse con una victoria de visita, tenemos que sumar ingredientes para que los jóvenes estén concentrados para ir a Pachuca a hacer un gran partido”, señaló el estratega

Por último, el entrenador aseguró que si los jóvenes son titulares es porque lo demuestran todos los días en los entrenamientos.

“Estas oportunidades no se regalan, ellos se ganan la posibilidad porque desde categorías inferiores, sobre todo en Sub 20, donde yo los conocí, empezaron a mejorar, hubo momentos complicados también porque los hicimos cambiar muchos hábitos, pero recompusieron, y se metieron al trabajo, a hacer lo que se les estaba pidiendo, respetaron la línea de Primera División, y de poco se fueron ganando una posición. Hoy están bien posicionados, han demostrado partido a partido y al hablar fui específico con ellos, que apenas empiezan y no está todo dicho, tienen que continuar trabajando a diario”, finalizó.

MC