Nace la ‘Generación Dorada del 99’ del Atlas

Guadalajara

Con la intención de compartir los secretos y vivencias de una de las épocas más importantes en la historia del Atlas, nace la 'Generación Dorada del 99’, que tiene la intención de mantener vivos esos valores y la mística que enamoró a más de uno de los colores rojo y negro.



Erubey Cabuto, ex portero de la institución y pieza importante de este nuevo proyecto, habló sobre lo que se viene y algunos nombres que se verán involucrados en esto.



“Esto en base a la generación que dio mucho de que hablar encabezados por el gran entrenador Ricardo Antonio La Volpe. Bajo este proyecto están jugadores como Mario Mendez, Miguel Zepeda, Daniel Osorno, Fernando Salazar, 'Tato' Torres pese a la lejanía, Hugo Castillo que está trabajando en Monterrey y el mismo Cesar Andrade, que pese a sus limitaciones, está dentro por que sabemos que tiene otras fortalezas”, comentó por mencionar algunos.



La intención es la de disputar algunos duelos amistosos que permitan a la gente recordar a sus ídolos y llevar a cabo actividad extra cancha, abriendo la puerta a más ex jugadores del club para que se unan a la causa.



“No ha sido fácil, hemos tocado puertas, pese a que a que cada uno tiene sus obligaciones y trabajo y con la ayuda de los jugadores vamos paso a pasito. No tenemos ninguna limitación, todos los jugadores que de alguna manera militaron en el equipo tienen las puertas abiertas para tratar de incorporarse, la idea es sumar y que mejor con gente rojinegra, que dio lo mejor”, comentó.



¿Han recibido apoyo de la actual directiva de Atlas?



“No hemos platicado directamente con los directivos que encabezan el proyecto Atlas. Nos hemos acercado con gente del club que nos vio nacer ahí, hablo de Atlas Colomos, que vio con buenos ojos el proyecto. Les hicimos saber que estamos con la firme intención de colaborar con ellos e ir de la mano”.



Finalmente, Cabuto aseguró que tienen la firme intención de colaborar con los actuales dueños de la institución si las circunstancias por el bien común.



“Sabemos que jugadores referentes hay muchos, pero nosotros queremos que este proyecto vaya encaminado, juntos y de la mano, no hemos platicado con gente de la televisora por que sabemos que será difícil, nos gustaría caminar de la mano para tratar de que, como referentes que fuimos, trabajar junto con ellos en lo que deseen y lo que mejor les parezca, no estamos peleados con nadie, al contrario, si la idea es sumar estamos al 100% y que sepan que cuentan con nosotros”, finalizó.

SRN