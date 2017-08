Alarma en negro y números rojos

Guadalajara

Aún quedan 27 partidos por delante, pero si hoy acabara el certamen mexicano, el Atlas descendería. Así de fácil y así de contundente. Los Zorros que arrancaron bien el certamen, ahora están metidos en una pelea callejera contra el Veracruz por no descender. La buena es que aún depende de ellos, la mala es que los jarochos se ven fuertes, sus refuerzos funcionan, saben a qué juegan y por si fuera poco los Lobos BUAP tienen metas altas y al goleador del torneo en sus filas.

Los de Colomos perdieron en Aguascalientes con gol del `Piojo´ Alvarado y en Veracruz, el hombre de más baja estatura le daba el triunfo a los jarochos, el tanto del `Keko´ Villalba metió a los veracruzanos a zona de Liguilla, también puso a los atlistas a sufrir y a sacar el ábaco.

Los Zorros le pegaron al León en la capital zapatera y después le ganaron a los Pumas, dos de los peores equipos del certamen, después perdieron de último minuto ante Toluca en el Estado de México, y de la misma manera con el América, penalti de Oribe Peralta y una nueva derrota en casa, contra el Cruz Azul los del `Profe´ Cruz hicieron un buen partido, pero igual perdieron al son de 2-1. A mitad de la semana empataron en casa contra los Lobos BUAP en un partido de descenso, un mal resultado con sabor a derrota y ahora la nueva caída en Aguascalientes. La suma hasta el momento son siete unidades de 21 en disputa, pero lo peor es que de los últimos 15 puntos en cuestión sólo han rescatado uno y en casa contra los Lobos BUAP de Rafael Puente del Río.

El Atlas no tiene equilibrio. La baja de Clifford fue más severa de lo que se pensaba. El africano no está para jugar hasta el próximo año y nadie lo ha podido suplir, ni Javier Salas, ni Luis Robles, Uvaldo Luna no lo ha hecho mal, pero le quedan grandes los zapatos del ex jugador del Granada de España. Sin Clifford el Atlas está partido, ya que en la zona baja Facundo Erpen ha entrado bien, pese a su autogol, pero la clave en este momento es que no hay quien sirva de enlace con Caraglio y Alustiza. El `Chavo´ y el `Gordo´ quedan lejos del balón y cuando bajan por él, tienen hasta triple marca. Las alarmas están encendidas y los números son categóricos y fríos, aunque en este caso parecen calientes.

En 75 partidos el Veracruz ha sumado 84 puntos y eso le genera un cociente de 1.1200; mientras que los de Colomos en el mismo número de juegos han sumado 83 unidades para un total de 1.1067. Es un punto la diferencia y quedan muchos por delante, pero por la manera en que juega el Veracruz y la caída libre de los Zorros el panorama pinta mal para los del `Profe´ Cruz.

LOS NÚMEROS

Veracruz 1.1200

Atlas 1.1067

GPE