Sin hermandades; Atlas doblega a Morelia

Guadalajara

Los Zorros no pierden en el Estadio Jalisco. Pareciera que el cuadro rojinegro es otro dentro de casa, pues luego de que la semana pasada cayeran ante un Veracruz inmerso en la lucha por no descender, los pupilos de José Guadalupe Cruz derrotaron a Monarcas Morelia por un contundente tres a uno.



Con un Matías Alustiza en plan grande, un Fidel Martínez que se estrenó como goleador con la rojinegra y una gran labor de los canteranos del equipo, Atlas dejó claro que no siente ninguna hermandad por “La Monarquía”.



Desde temprano en el juego Atlas demostró que quería continuar con su buen paso en el Estadio Jalisco. Comandados por Matías Alustiza y Fidel Martínez, los Zorros se pusieron en ventaja apenas al minuto cinco.



El ‘Chavo’ fue quien comenzó la jugada al dirigirse al área rival después de tomar la pelota en la banda izquierda. Antes de llegar a la medialuna, el argentino filtró el balón a la izquierda para que Martínez la tomara y venciera a Carlos Felipe Rodríguez con un tiro cruzado.



Avanzó el juego y los pupilos de José Guadalupe Cruz dominaron sin problema el encuentro. Después de un aviso de Jahir Barraza al 12’, Alustiza estuvo a punto de marcar el segundo de la noche con un disparo dentro del área purépecha.



Fue al 27’ cuando Brayan Garnica mandó un centro que Rafael Márquez dejó servido para que el argentino la prendiera con fuerza en los terrenos de Carlos Felipe. Por fortuna para el visitante, el zapatazo del ‘Chavo’ se estrelló en la humanidad de Juan Pablo Rodríguez y la redonda se fue al tiro de esquina.



Parecía que Atlas se iría con ventaja al vestidor, pero justo en el agonizar del primer tiempo Rodolfo Vilchis marcó el tanto del empate. Dentro del área, el volante de Monarcas se encontró con un mal rechace de Leiton Jiménez y prendió la pelota de volea con un zapatazo violento que dejó sin oportunidad a Oscar Ustari.



Llegó la parte complementaria y con ella el Jalisco volvió a explotar en júbilo gracias al segundo tanto rojinegro. Un lujo de Alustiza desencadenó todo. El argentino dio un taconazo que sirvió para que José Madueña centrara y Barraza la mandara al fondo al 49’. El marcador ya le hacía justicia al equipo que había sido mejor sobre el terreno de juego.



La pausa del medio tiempo sirvió demasiado a los Zorros, y es que sólo cuatro minutos después de que marcaran su segundo gol, los rojinegros pusieron el tercero en la frente de Morelia por cortesía de Garnica. De nueva cuenta Madueña centró y Brayan se levantó en el área para conectar un sólido testarazo que venció a Felipe Rodríguez al 53’.



Los Zorros dominaban ampliamente en el marcador, pero con el avanzar del cronómetro bajaron su ritmo de juego y Morelia comenzó a pisar con mayor frecuencia los linderos del meta rojinegro Oscar Ustari.



En su calidad de refuerzo, Matías Alustiza dejó claro por qué es el hombre importante en el ataque de los Zorros y prácticamente se convirtió en el motor de los rojinegros al ir al frente. El “Chavo” peleó cada pelota y también se convirtió en un peligro constante al tirar a puerta.



Sin embargo el cierre no podía ser perfecto para el atacante sudamericano, pues antes del silbatazo final desaprovechó un mano a mano frente a Rodríguez que pudo haber significado el cuatro a uno a favor de los de casa.



A pesar de la falla del ‘Chavo’, Atlas consiguió su segundo triunfo del torneo y con él alargó la racha que tiene sin perder dentro del Estadio Jalisco. Desde el pasado nueve de abril de 2016 los Zorros no han vuelto a tropezar cuando juegan en la cancha coloso de la Calzada Independencia. Dentro de dos semanas, los pupilos de Cruz arriesgarán este invicto de nueva cuenta cuando reciban a Chivas en la jornada seis.





MC