El sábado me veo festejando con mi gente: Ustari

Es mucho el deseo de ganarle a Chivas. Luego de que no ha podido vencer al Rebaño desde que arribó a la madriguera del Atlas, Oscar Ustari reconoce que son bastantes las ganas de imponerse al Guadalajara de una vez por todas.



Aunque admite que ambas escuadras llegan en similitud de condiciones, el guardameta de los Zorros no ocultó que el próximo sábado no vislumbra un panorama en el que no esté festejando con su gente en el Estadio Jalisco.



“Ya jugué dos y no les pude ganar, no me gustaría que la tercera fuera así, más allá de la deuda de estos partidos, ojalá y este me toque disfrutarlo con una victoria. A todo mundo le gusta ganar un Clásico, es mucho el deseo, hay muchas cosas de por medio, no sólo es jugar por el amor al trabajo, por tus compañeros, por lo que te pagan, se pasan muchas cosas en la cabeza que hacen que cuando se gana se disfrute más, es importante un buen resultado en el Clásico".



“Nos sentimos cómodos jugando en casa con nuestra gente, si te dicen que no lo piensan están mintiendo, yo pienso el sábado estar festejando con mi gente, esa es la verdad”, compartió el cancerbero argentino.



Pese a que Ustari habló de manera personal sobre su deuda al jugar contra Chivas, la urgencia por ganar un Clásico Tapatío oficial es generalizada en el campamento rojinegro, pues los Zorros no vencen al chiverío en Liga desde el 2014.



Ya en otro tenor y con el afán de invitar a su afición a evitar cualquier enfrentamiento con los grupos de animación del Guadalajara, Ustari exhortó a la hinchada del Atlas a limitarse a demostrar que son mejores alentando desde la tribuna.

MC