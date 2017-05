Atlas anuncia a sus transferibles para el Apertura 2017

Guadalajara

Una vez finalizado el Clausura 2017, ha comenzado el trabajo a nivel directivo. La intención, armar el mejor plantel posible de cara al siguiente año futbolístico en donde los Zorros estarán luchando por la permanencia en la Primera División.



Por lo pronto, han dado a conocer la lista de transferibles en donde figuran nombres como el de los canteranos, Jahir Barraza y Edson Rivera, además del uruguayo Christian Tabó, quién no ha logrado consolidarse en México aún.



El caso de Tabó es particular, pues su representante comenzó a buscarle acomodo meses atrás, sin embargo, es un jugador que agrada al técnico José Guadalupe Cruz, pero al que las lesiones no le han permitido tener continuidad.



Los transferibles de Atlas:



-Rodolfo Salinas

-Edson Rivera

-Carlos Treviño

-Christian Tabó

-Jahir Barraza

-Ángel Gaspar

-Giovanni León

-Pedro Terán

-Juan Pablo Vigón

-Daniel Hernández

MC