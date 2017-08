Atlas, en busca de volver a ser la mejor cantera de México

Guadalajara

En las últimas décadas, hablar de grandes porteros es pensar en Atlas. Oswaldo Sánchez, Jesús Corona o Erubey Cabuto surgieron de una cantera rojinegra que vivía sus mejores épocas. Hoy, los Zorros trabajan arduamente para volver a ser los referentes de la portería mexicana.

Con Ángel Maldonado como entrenador de porteros, los rojinegros pretenden resurgir al ánimo de los jóvenes por querer formar parte de una cantera que tiene la fama, pero que en los últimos años tuvo que recurrir a porteros extranjeros para cubrir los años en los que los porteros rojinegros no pudieron o no supieron aprovechar las pocas oportunidades.

"Nosotros pretendemos que Atlas vuelva a ser la mejor cantera de porteros en México, que sea como era antes, que los mejores porteros vayan al Atlas, en donde hay un técnico que no le importa la edad que tengas, te da la oportunidad y nosotros queremos que vengan acá, que estén ansiosos, la verdad es que estamos trabajando con mucho entusiasmo, desde los profes que están en fuerzas básicas".

En los últimos torneos, Atlas ha acaparado los torneos juveniles y han surgido elementos prometedores en todas las posiciones, el arco no es la excepción y es por eso que la tarea que tiene el cuerpo técnico es aprovechar el talento para volver a ser generador de elementos que destaquen en el profesionalismo pero con un objetivo primordial: que tengan una identidad para que el portero que juegue en Tercera División o en categorías más infantiles tengan la escuela del guardameta que juega en Primera.

"Lo primero es tener el material adecuado, que en este caso son los porteros mismos. Viene una camada de jóvenes que tienen mucha proyección, tienen grandes cualidades y gracias a Dios han estado aprovechando las oportunidades, tenemos hoy en día Jonathan Estrada, que es el que está más en el aparador por los juegos que ha participado, están Estuardo Azahar y José Hernández que son seleccionados juveniles, y después vienen otros muchachos más que están apuntalando todo, respaldados siempre por los porteros que están en el primer equipo, que son Miguel Fraga y Oscar Ustari, tenemos una línea de trabajo, de tal forma que como juega el portero del primer equipo, juegan los porteros que vienen en cascada hacia abajo, hasta la categoría más pequeña".

La inteligencia es algo que querer explotar. Un portero confiable y seguro irradia de confianza al resto de sus compañeros, por eso trabajan mucho con la mente y la técnica de los jóvenes, en este punto, lo que más atacan son las debilidades para convertirlas en fortaleza.

"Trabajamos mucho lo que viene siendo con el pie, sobre todo con la pierna inhábil y hay un punto muy importante: la toma de decisiones, porque el que sepas jugar, que seas bueno con los pies no se basa nada más en que le sepas pegar bien a la pelota, sino a las decisiones que tomas, en ocasiones te están apretando un lugar y lo más inteligente es saltarla o jugarla hacia otro sector y eso implica trabajo, repetición y que los arqueros sean convencidos de ello, queremos arqueros que tengan una identidad muy marcada, que sepan lo que tiene que hacer y para eso necesitas arqueros que sean inteligentes, ¿cuesta trabajo? Relativamente".

Y para mejorar las condiciones, Maldonado comienza los entrenamientos una hora antes que todo el equipo. Además de los ejercicios comunes, tratan de tener porteros muy fuertes y rápidos pero sobre todo que sean ágiles tanto de reflejos como de pies. La evolución del deporte le llegó a los arqueros.

"Regularmente trabajamos una hora antes, y en todas las sesiones nosotros incorporamos siempre una cierta carga física, me gusta trabajar con fuerza, velocidad que si las juntas terminan siendo potencia, de nada nos sirve un arquero fuerte si no es rápido, de nada te sirve si es rápido y no es fuerte. De tal forma que incorporamos trabajos con tal vez un día pesas, otro día ligas, pero en cada ejercicio te vas a dar cuenta que tiene cierta dosis de potencia para que eso lo traslades al juego y tengas una capacidad de reacción.

"Hoy en día atajar solamente no basta, tienes que tener arqueros preparados intelectualmente, que sean más inteligentes, que tengan una lectura de juego mayor, nosotros pretendemos que tengan un gran juego aéreo, que sepan jugar muy bien con los pies. Cuando te vas a las estadísticas por juego, te das cuenta que la mayor participación del arquero es con los pies, y anteriormente los entrenadores de porteros trabajábamos mucho la portería solamente, que volara, que recorriera, este tipo de cosas hoy no basta, tienes que tener arqueros más completos, por lo menos un 35 por ciento de lo que está basado una sesión de entrenamiento es el juego de pies, necesitamos porteros que sepan dominar los dos perfiles, con la derecha, con la izquierda, que sepan caminar muy bien el arco, que se muevan para darle más amplitud al juego".

Para ser, debes parecer

Una de las cualidades máximas de la posición es la personalidad. Si un portero tiene el porte el rival de inmediato lo sabe y le generas un respeto. En Atlas buscan que sus guardametas sean los más seguros con y sin balón.

"Hay un concepto llamado personalidad, que no está muy bien aplicado porque abarca muchas cosas, pero ya se ha hecho de una forma tan repetitiva que básicamente todos sabemos que cuando dices personaje te refieres completamente a alguien que no le importa un entorno para poder desarrollar lo que tiene, nosotros buscamos arqueros que tengan esa personalidad, seguridad en sí mismo, que trasmitan confianza, que trasmitan en sus hechos con la pelota, sin la pelota, en el movimiento , una confianza tal que irradia a los compañeros y eso lo manejamos desde los niños, queremos porteros de esos, sea tu debut o no sea tu debut tú muestras confianza y seguridad, ¿cómo lo trabajas? platicando con ellos, recalcando la confianza, la seguridad para caminar. Hay cosas que son muy importantes, sencillas pero importantes, digamos el gimnasio, nos metemos al gimnasio, tienen las rutinas, el gimnasio te da el efecto de sentirte fuerte, tú te sientes fuerte, caminas diferente, te sientes diferente, te sientes distinto. Después tratamos de ser muy positivos a la hora de trabajar, no recalcar en el error, si no resaltar el acierto, si hay un error preferimos parar, no hacer cantidad de pelotas, preferimos hacer cuatro o seis pelotas máximas, pero de calidad donde el arquero se vaya con confianza, nosotros tenemos una frase que nos identifica y decimos que el arco es de personalidad, la portería que tiene personalidad hace la diferencia".

Ángel, quien también funge como auxiliar técnico del entrenador José Guadalupe Cruz, busca ser una guía y apoyo de cada joven, pues a esa edad, es muy importante impulsar y corregir el camino de los próximos futbolistas.

"Parte del entrenamiento es la plática de todos los días, dedicamos unos minutos para charlar, analizamos que hicimos bien, que hicimos mal, que goles hubo, si era inevitables, evitables y hablamos mucho del aspecto personal porque al final de cuenta son jóvenes y cuando estamos en el papel de entrenadores, también asumimos una parte de cariño, de padre, donde tienes que servir de guía, hablamos y tiras el mensaje una vez, dos veces, tiras la semilla, la vas cosechando pero es muy importante hablar con ellos. Yo estuve un tiempo en Chile y allá tuve una experiencia que me sirvió mucho, había un portero de Flamengo que se llamaba Bruno y me enfrenté a él, jugó muy bien, me gustó su estilo, nos tocó ir a Rio a jugar con ellos. A los tres meses tuvo un problema grande en su vida, se equivocó y fue acusado de asesinar a su novia y está en la cárcel hasta la fecha. Yo si fuera su entrenador estaría devastado, no puede ser que todos los días conviva con un muchacho y no me dé cuenta de que tiene un problema, eso no puede suceder, por eso es muy importante la comunión, que confíes en mí no sólo como arquero, no sólo en trabajo, ayudarte en tu vida. Siempre nos vemos de frente, nos saludamos con cariño y en eso de crecimiento termina siendo fundamental, por eso no debes escatimar y es estar día a día con mucho cariño".

En voz del entrenador

Miguel Fraga

Lo conozco muy bien, me tocó la fortuna de debutarlo, trabajé con él en Morelia y él debutó a los 17 años, es un arquero que tienen una gran mentalidad, un portero fuerte, muy valiente, es inteligente, toma muy buenas decisiones y ha interpretado muy bien los conceptos que manejamos. Hoy tú te fijas como achica, como recorre la portería, ya creyó en los conceptos y los va manejando muy bien, tiene gran juego aéreo y es un arquero que te define un partido, te hace que tu equipo no pierda o que tu equipo gane.

Oscara Ustari

Extraordinaria personalidad, es el portero con mayor técnica que me ha tocado en toda mi carrera, hace cada gesto con una naturalidad que te sorprende, le puedes patear una pelota durísima y la va a sujetar de una manera que te sorprendería, igual cuando va a despejar parece que no le cuesta trabajo y está dando su máximo esfuerzo con una técnica perfecta, pulcra, un muchacho totalmente capaz.

José Hernández

Tiene que creérsela. Técnicamente es parecido a Ustari, más joven, pero todos los gestos técnicos los hace bien, tiene que crecer en lo mental, que sea más seguro, te lo digo porque somos muy abiertos, platicamos las cosas como son, si hay alguna característica o alguna condición que tengamos que mejorar ellos lo sabrán y Pepe es algo así, debe de saberse capaz y darle para adelante, cuando el confíe realmente en toda su capacidad no lo va a parar nadie.

Estuardp Azahar

Sumamente valiente, tiene un grado muy alto de personalidad, muchas condiciones, tiene que mejorar su técnica, pero lo pones a atajar y es muy bueno, él es bueno desde niño, tal vez te ataja de una forma que no era la correcta, pero la saca, y termina siendo figura. Es un león, se mata, ha crecido mucho en fuerza, creció tres centímetros, de musculatura también, le ha costado un poquito de trabajo con los pies pero va mejorando, tenemos grandes expectativas en él.

Jonathan Estrada

Es el que toma mejores decisiones, es estable, maneja muy bien las emociones, el más capaz con los pies y es el que ha asimilado más los conceptos. Sale un centro, lo sujeta y salimos a contragolpear, todo nace de donde te paras, si juegas más afuera tienes posibilidad de ganar más, si juegas adentro no vas a poder salir y como jugamos nosotros no despejamos, salimos con agresividad, la idea es que el rival nos tema, que sepan que si mandan un centro el arquero de Atlas lo va a ganar y te va a contragolpear. Jonathan lo hace muy bien.

Una brecha en el Tri



Aunque en este ciclo no hay urgencia, para los próximos años harán falta porteros de calidad y experiencia. Ángel Maldonado cree que hay material, sin embargo, se viene un espacio grande en la generación de porteros mexicanos.



"En este momento los porteros que están son muy buenos (Ochoa, Talavera y Corona), pero después hay una brecha, donde hay huecos, está Fraga, está Cota, están rondando los 30 años y por la posición tienes tiempo, pero siempre es importante que haya más, hay porteros que han jugado mundiales Sub 20, lo han hecho bien, pero falta ese paso, falta madurez".



El entrenador ve en los porteros de los clubes tapatíos a los futuros arqueros de la selección.



"Moisés tienen muchas cualidades, pero ya va de salida, es el momento de Fraga y Cota, le harán competencia Hugo González y si anda bien será buena la competencia, de los jóvenes está el del Toluca, García, es interesante, te podría hablar maravillas de los que tenemos acá, creo que Jonathan va a crecer y para eso necesita buscar espacios, no basta con ser joven".

La fisiología del portero mexicano

Históricamente, los porteros mexicanos no son altos. Y aunque tiene que ver con un tema más de genes, el arquero debe explotar otras cualidades para estar acorde al reto.



"Conejo y Campos han estado en la selección, no eran muy altos, pero tenían un resorte, que no tienes ningún problema en la estatura, pero si no eres muy alto hay otras cualidades que tienes que mejorar, solamente que tenemos que trabajar mejor, tenemos que ayudarles a que desarrollen en todo, que sean más armados, más atléticos, luego aspectos técnicos y tácticos, el puesto de portero demanda."

Frases

Tenemos una línea de trabajo, de tal forma que como juega el portero del primer equipo, juegan los porteros que vienen en cascada hacia abajo"

Necesitas seducirlos, nadie sabe todo, aun cuando tengan una capacidad, tienes que tener una capacidad de enseñarles más cosas"

Pepe, Estuardo y Jonathan tienen un nivel muy similar, los tres son muchachos que tienen un futuro muy esperanzador"

Ángel Maldonado. Entrenador de porteros del Atlas

Dato

Ángel Maldonado nació el 8 de septiembre de 1973 en Sinaloa. Como portero creció en el América y admira a Héctor Miguel Zelada. Como futbolista estuvo en equipos como el Atlante.

