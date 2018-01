Atlas abre las puertas para que Alicia Cervantes regrese

Guadalajara

Luego de que la goleadora del equipo, Alicia Cervantes diera a conocer que no seguiría para este torneo por problemas salariales, en Atlas salieron a dar su versión sobre la situación y aseguran que habrá aumento para todas sus jugadoras, esto en palabras del vicepresidente del club, Alberto de la Torre.

“Realmente eso era una ayuda económica, no se llama sueldo, pasa cuando se trata de ligas semiprofesionales, hay un convencido de formación deportiva y que son las famosas becas. Nosotros teníamos contemplado un aumento de sueldo por órdenes de la presidencia y el grupo, estaba por darse iniciando este torneo, lo que pasó con Alicia fue que ella no se quiso esperar a que llegara el aumento por que no estaba de acuerdo con lo que estaba ganando”, explicó.

Por cierto, el club ya se ha puesto manos a la obra y tanto el personal de la directiva y el mismo capitán del primer equipo, Rafael Márquez han comenzado a entablar pláticas con la delantera para un posible regreso, pues insistieron en que Alicia tiene las puertas abiertas.

“El aumento venía, nos duele que la goleadora se vaya por dinero, pero a final del día es una de las razones, pero no son todas por las que se fue. Nosotros le abrimos las puertas hace una semana, han estado hablando con ella Albert Espigares, director de Fuerzas Básicas y el propio Rafael Márquez en su función de capitán del primer equipo”, finalizó de la Torre.

GPE