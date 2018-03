Alexi Gómez separado de la concentración de Atlas vs Puebla

Guadalajara

A unas horas de que Atlas se enfrente al Puebla por la Jornada 11 de la Liga MX, el peruano Alexi Gómez fue separado de la concentración del equipo tras haber sido captado por aficionados “cascareando” en las canchas de una unidad deportiva en Guadalajara.



El futbolista no había sido tomado en cuenta por Rubén Omar Romano para el duelo frente al Morelia del fin de semana pasado, ni para el choque contra Necaxa a media semana por los Octavos de Final de la Copa MX.



El peruano ha disputado siete partidos este torneo con la camiseta rojinegra, cinco de ellos como titular, sin embargo, hasta ahora no ha logrado convencer a los aficionados con su futbol e incluso la gente de pantalón largo no tiene pensando hacer válida su opción de compra una vez que culmine el préstamo.

