Jamás imagine jugar con Rafa: Gaddi Aguirre

Guadalajara



Cuando Rafael Márquez disputó con Atlas la final del Verano 1999, Gaddi Aguirre apenas tenía tres años, sin embargo el recuerdo de aquel día en La Bombonera y la trayectoria de ‘Káiser’ en Europa, son un pilar en la carrera del joven central que hoy busca consolidarse con los Zorros.



En plática con La Afición, Aguirre miró en retrospectiva cuando apenas estaba en las divisiones inferiores de los Zorros y reconoció que siempre observó de cerca la carrera de Márquez, razón por la que hoy le sigue pareciendo increíble compartir vestidor con el histórico defensor mexicano.



“Este es el equipo de mis amores, el que me ha visto crecer. Yo quiero trascender aquí. A mí me han quedado recuerdos de la final contra Toluca y la verdad anhelo un campeonato con este equipo, espero este torneo sea el bueno.



“De esa final a hoy en día jamás imaginé jugar con Rafa, es mi ídolo desde pequeño y siempre lo seguí en sus juegos, jamás me imaginé que podría jugar y compartir al lado de él, es un gran ejemplo a seguir. Le he aprendido mucho, siempre me dice las cosas que están bien o las que están mal. Tengo que aprenderle todo porque no por nada ha llegado a los equipos donde ha estado”, compartió.



Aunque convivir con el ídolo de su infancia ha hecho que disfrute su estadía en el primer equipo de los Zorros, la carrera de Gaddi no ha sido del todo fácil desde que debutó en Primera; luego de que lograra ganarse un lugar en el 11 de Gustavo Costas, el central perdió protagonismo cuando José Guadalupe Cruz tomó las riendas de los rojinegros.



"Estoy agradecido con el profe por darme la oportunidad de arrancar el torneo, pero esto apenas comienza, no arrancamos muy bien pero vamos por todo, vamos por Tigres y por qué no pensar en un campeonato".



"Yo trabajo día con día, quiero ganarme mi lugar y siempre voy a dar mi máximo. El torneo pasado no me tocó jugar tanto pero ahora levanto la mano para decir que aquí estoy, eso se refleja en los entrenamientos. Sigo ahí, levanto la mano y digo que aquí estoy. Fue duro perder la titularidad, pero con el trabajo se irá ganando de nuevo, inicié el torneo y sé que tengo que dar todo”, sentenció.



El pasado Clausura 2016 fue el semestre donde Aguirre vio más actividad con el primer equipo en Liga. En aquel torneo bajo las órdenes de Gustavo Costas, el canterano vio actividad en 12 juegos. Tras la llegada del ‘Profe’ sólo ha alineado en tres compromisos entre el Apertura 2016 y el naciente Clausura 2017.

MC