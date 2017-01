El Draft es indigno, tiene que desaparecer: Rafael Márquez

Guadalajara

“Ese mercado de futbolistas tiene que terminar”, con esas palabras es que Rafael Márquez se refirió al Draft de la Liga MX. En su búsqueda de mejores condiciones laborales para el futbolista mexicano, el histórico capitán de la selección nacional calificó al régimen de transferencias como algo indigno para su gremio.



Para Márquez, esta problemática tiene que unir a los jugadores de la Liga para que no exista el temor de ser “congelado”. Aunque su molestia era evidente respecto al tema, el zaguero reconoció que el diálogo es el camino para mejorar esta situación.



“Es la única liga en donde sucede este tipo de mercado de jugadores, en donde el jugador no tiene acceso para entrar, no tiene voz para decidir si quiere o no ir, esto tiene que acabar, sí me pasó que estuve en el Draft, yo tuve que sacrificar dinero para cumplir un sueño, porque Mónaco sí tuvo dinero y sí me fui".



“Las cosas como son, esto tiene que acabar, estamos en un proceso en donde tratamos de solidificar, que los jugadores ya no tengan miedo de que los congelen. Lo que buscamos en darle oportunidad al jugador, que no se tire a la hamaca, pero sí buscar lo justo para nosotros, que tengamos voz y voto, que se nos respete, hay casos que puedo decir, o desaparecen jugadores, o los amenazan con sacarlos de la profesión. Se tiene que evolucionar, porque hasta la FIFA trata de regular estos casos, esperemos que esto se pueda regular aquí en México”, compartió.



Respecto a los jugadores jóvenes que ya han tenido que afrontar alguna dificultad gracias a los manejos del futbol mexicano, Márquez reconoció que ellos viven un panorama más complicado debido a que todavía están en la búsqueda de consolidar sus carreras, sin embargo les pidió paciencia para buscar un mejor porvenir.



“Para mí sería fácil decirles que enfrenten y peleen, porque yo estoy en una posición más cómoda, porque yo ya no tengo porqué pelearme, lo único que podría decir es que tengan paciencia, que vamos a llegar a algo importante, que podamos pelear todos juntos por una sola causa”, finalizó.

MC