Canterano de Atlas atesora camiseta de Gignac

Con menos de un año de experiencia en el máximo circuito del futbol mexicano y con sólo 20 años de edad, Gaddi Aguirre ya ha tenido retos importantes en su carrera como la noche en donde tuvo la encomienda de frenar a la delantera de Tigres en el Clausura 2016.



De aquel encuentro de la Jornada 12 que terminó con empate a dos goles Aguirre atesora un par de cosas: la primera de ellas fue el salir bien librado ante una de las escuadras más fuertes de la Liga MX y la segunda, pero aún más emotiva, fue intercambiar camiseta con el atacante francés André-Pierre Gignac.



Convencido de que el ariete galo sobresale entre los delanteros de la Liga, el zaguero de Atlas no dudó en señalar que para él sería un honor volver a enfrentarse al dorsal número 10 de los auriazules.



"Para mí es un honor jugar en contra de Gignac, es un excelente jugador, trataré de aprenderle a él como a todos mis compañeros, tengo que dar mi máximo y sea quien sea toparle y dar lo mejor de mí. De hecho la primera vez que me tocó enfrentarlo intercambié camisa con él y es una camisa que la tengo guardada en mi casa. Fue un juego muy parejo y ese recuerdo ahí se va a quedar para siempre", compartió.



Ya en un tenor más general y dejando la cortesía por un lado, Aguirre sentenció que por más diferencia que exista en la nómina de ambas escuadras, Atlas no está por debajo de Tigres y advirtió que los Zorros son un equipo que puede hacerle mucho daño a los dirigidos por Ricardo Ferretti.



"A cada partido le aprendes algo diferente, tenemos que hacerlo lo mejor posible sea quien sea el rival, Tigres es un excelente equipo, pero nosotros también somos fuertes y tengo la certeza de que podemos hacerles mucho daño. Ellos vienen de un receso después de la final y eso lo podemos aprovechar.



"La delantera de Tigres es muy rápida y muy, muy fuerte, tenemos que dar lo mejor de nosotros, tenemos que pararnos bien porque en cualquier momento ellos salen por un lado o por otro, tenemos que estar concentrados", finalizó.



Debido a que Stiven Barreiro no se ha recuperado de la fractura de peroné que sufrió el torneo pasado y ante la suspensión que pagará Luis Robles por haber sido expulsado en el juego contra Toluca, Gaddi Aguirre se perfila para ser una de las primeras opciones en la central de José Guadalupe Cruz este fin de semana.



Dato



2 por 2 terminó el último jugo en donde Aguirre se midió a Gignac.

