El equipo no salió conectado: Sergio Bueno

Guadalajara

Sergio Bueno, director técnico del Atlante, reconoció que su equipo tuvo una pésima actuación, que nadie del plantel se salva y que lo único que ofreció en el encuentro fueron facilidades al cuadro rival.

“El equipo no tuvo un rendimiento favorable, fue generalizado, esa es la realidad, no podría decir que hay un jugador que haya tenido una buena actuación y así no se puede ganar, no se puede pretender, no se puede aspirar a competir en un partido donde, aparte que el rival salió conectado, que hizo su parte, nosotros en todo momento lo único que ofrecimos fue facilidades, para que el adversario pudiera capitalizar toda su propuesta, así que es muy crudo y contundente que el equipo tuvo una pésima actuación de la cual obvio tengo que responsabilizarme”, comentó.

Además, Sergio, comenta que su equipo no salió confiado pese a la ventaja de dos goles a cero que tenían pero que por la forma en la que jugaron hace parecer otra cosa.

“No es ese el escenario que presentamos, eso es lo que parece, pero la realidad es que no, yo creo que el equipo no salió conectado porque muchas veces puedes llevar una ventaja y puedes especular con ella, pero afrontando los partidos de otra forma, defenderte muy bien, replegarte, no regalar espacio, pero yo creo que ahora el equipo no estuvo claro en ningún sentido, ni para atacar ni para defender esa es la realidad”, añadió.

