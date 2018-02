Wentz le desea buena suerte a Foles en el Super Bowl

A través de su cuenta de Twitter, el mariscal de campo inicial de las Águilas, Carson Wentz, se dijo emocionado de ver a brillar a su 'hermano' en el Super Bowl LII, en donde el conjunto de Filadelfia se medirá contra los Patriotas de Nueva Inglaterra.

"¡Mi hermano va a brillar brillante esta noche! Tan emocionado de verlo y este equipo salir y competir esta noche. Ha pasado todo este año como un equipo, y sin embargo, aquí estamos!. Todo lo que tenemos. Nosotros todo lo que necesitamos. ¡Los dioses escriben una historia increíble y él está recibiendo toda la gloria!", dijo el quarterback a través de su red social.

My bro is gonna shine bright tonight! So excited to see him & this team go out and compete tonight. Been through it all this year as a team, & yet, here we are! WE ALL WE GOT. WE ALL WE NEED. God’s writing an unbelievable story and he’s getting all the glory! #AO1#flyeaglesflypic.twitter.com/eYu9aBwgCL