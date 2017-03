Dallas deja a Tony Romo en libertad

Los días de Tony Romo en Dallas están contados. La NFL informó que el veterano mariscal de campo será agente libre a partir de este jueves 9 de marzo, lo que finaliza con catorce años del jugador en el conjunto.

