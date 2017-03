Encuentran jersey de Tom Brady perdido en Super Bowl

Los Patriotas de Nueva Inglaterra y el FBI recuperaron la camiseta robada en el Super Bowl LI del quarterback Tom Brady, casi dos meses después de que el mariscal reportara la desaparición de su uniforme.

Según el canal KRIV-TV, el jefe del departamento de Policía de Houston, la prenda fue hallada en México, misma que ya está siendo autentificada por las autoridades.



El uniforme valuado en 500 mil dólares por la policía de Houston, estuvo extraviado por seis semanas y durante la operación también se recuperó la camiseta que el mariscal utilizó en el Super Bowl XLIX, en el que los Patriotas derrotaron a los Halcones Marinos.

“Los artículos fueron encontrados en la posesión de un miembro acreditado de los medios internacionales”, declaró un vocero de la liga.

“La camiseta la puse en mi bolsa y salí y ya no estaba allí”, dijo Brady durante la conferencia de prensa del día siguiente al partido.

The search is over.



Tom Brady's missing Super Bowl jerseys have been found: https://t.co/QZOHCne6whpic.twitter.com/UA9zPPCbVZ