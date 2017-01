Brady no está de acuerdo en todo con Trump

Ciudad de México

Para nadie es un secreto la amistad que existe entre Tom Brady y el recién electo Presidente de los Estado Unidos, Donald Trump.

La relación ha sido muy criticada por todo lo que representa el magnate, sin embargo, Brady no le dio mucha importancia, esto tras ser cuestionado por el portal ‘WEEI’ de Boston en la cual declara que “el hecho de conocer a alguien, no significa que estés de acuerdo con todo lo que hace o dice”.

En la misma entrevista se tocó el tema de la llamada que realizó el quarterback de los Patriotas al actual presidente norteamericano después de su investidura, dejando ver que es sólo una amistad más.

“Claro que lo llame, en ocasiones el me llama a mí y viceversa. El me ha brindado su apoyo por mucho tiempo, es sólo una amistad. No entiendo porqué todos lo magnifican, simplemente no lo entiendo”, concluyó minimizando su relación y confirmando que no busca ser un distractor para el equipo, pues toda la concentración está enfocada en el Super Bowl.