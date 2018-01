No llegamos como favoritos al Super Bowl: Tom Brady

Minneapolis, Estados Unidos

El mariscal de campo estelar Tom Brady advirtió esta noche durante el tradicional encuentro con los periodistas que cubren el Super Bowl LII que no llegan al partido de la defensa del título como favoritos sino en tener que jugar mejor que nunca.

Brady, quien salió al podio usando guantes negros luego de la lesión en la mano que sufrió previo al Juego por el Campeonato de la Conferencia Americana (AFC), fue el jugador más buscado al inicio de la velada y fue el primero en recibir preguntas.

"Creo que el no resignarnos es una buena palabra para este equipo", declaró Brady. "Hemos mostrado mucha coraje todo el año con muchas cosas. Cada año hay algo, es decir, los individuos que vivimos situaciones diferentes, el equipo en lo colectivo también sufrió, pero al final demostramos que podemos sobreponernos".

Al valorar el rival del próximo domingo, los Eagles de Philadelphia, Brady admitió que a pesar de estar arriba en las apuestas no será un partido sencillo.

"Están bien dirigidos, son buenos en las tres fases del juego, no hay malos equipos en el Super Bowl", destacó Brady. "Son los campeones de la Conferencia Nacional (NFC), terminaron 13-3, y tuvieron una temporada increíble".

Además reiteró que al final de cada partido, el ganador siempre es el que mejor hace las cosas.

"No creo en la ventaja de nadie, creo que son tan peligrosos como cualquier equipo en la liga, y que todo se va a reducir a qué equipo juega mejor y espero que seamos nosotros", valoró Brady.

También, Brady habló sobre los consejos que ha compartido a los jugadores jóvenes sobre jugar en el Super Bowl.

"Es un juego único, es un juego largo debes estar tranquilo todo el partido", explicó. "Quiero estar emocionado en el partido, todas las emociones están allí, hay que dejarlas salir, pero siempre con control".

También, durante su comparecencia ante los medios, Brady compartió que hay cuatro palabras que pueden hacer reír al entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick, como son las de "Navy, lacrosse, Lawrence Taylor y Bon Jovi".

Por su parte, se le preguntó a Belichick si había visto el documental "Tom vs Time" que apareció en Facebook, a lo que respondió: "No, no tengo snapface".

Belichick también dijo que su equipo no era favorito, que tendrían que ganar en el campo y para eso deberían realizar el mejor juego y no cometer errores.

"Estaremos de nuevo ante un gran rival que se merece todo el respeto y el derecho a luchar por el Super Bowl", subrayó Belichick.