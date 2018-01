Tom Brady se enoja por comentarios sobre su hija

Minnesota

El campeón de la NFL llegó a Minnesota para defender el título. El conjunto llegó a la sede del Super Bowl y todos los jugadores se veían sonrientes, desde el ala cerrado Rob Gronkowski hasta Tom Brady. Pero el buen ánimo del quarterback estuvo manchado por una complicada situación.

El quarterback tuvo este lunes su acostumbrado enlace telefónico al programa Kirk & Callahan de la estación WEEI, y el QB no tuvo su clásico comportamiento, sino que inmediatamente tomó la plática para decirle a los conductores:

"Siempre he tratado de participar en este show con mucho respeto", dijo Brady. "Siempre he tratado de venir y hacer un buen trabajo para ustedes pero es muy decepcionante cuando escuchas los comentarios que hubo. Mi hija y cualquier niño no se merece eso".

El enojo de Brady se da luego de que el viernes pasado, Alex Reimer (conductor de la estación arriba mencionada) dijo que la hija de Brady era una "insoportable niña" que salía al principio del documental Tom vs el Tiempo.