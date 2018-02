Entrenador de americano, entre víctimas del tiroteo de Florida

El pasado miércoles, un tiroteo registrado en una escuela de Parkland, Florida, dejó un saldo de 17 muertos, entre los cuales figura Aaron Feis, coach del equipo de futbol americano del colegio Marjory Stoneman Douglas.

A través de sus redes sociales, la institución informó del fallecimiento de Aaron; la publicación consta de una foto del técnico acompañada con los detalles de su deceso: "es con profunda tristeza que nuestra Familia de Futbol Americano se enteró de la muerte de Aaron Feis. Era nuestro entrenador asistente y guardia de seguridad. Desinteresadamente escudó a varios estudiantes del tirador cuando recibió un disparo. Murió siendo un héroe y estará por siempre en nuestros corazones".

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3