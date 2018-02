"Patriotas expertos en el Supertazón"

Torreón, Coahuila

En opinión de Héctor Garytán McGregor, lo que ofrece el Supertazón este domingo es un duelo con tendencia al triunfo de Patriotas de Nueva Inglaterra, por la experiencia de un equipo ganador que es guiado por un mariscal de campo que cuenta con los elementos necesarios para conseguir un anillo más.

El ex entrenador de futbol americano, destacó las cualidades del equipo que desde su perspectiva, marca una gran experiencia que lo hace favorito ante unas Águilas que requerirán de un juego perfecto para dar la sorpresa.

“Con Tom Brady, los Patriots tienen la habilidad de estando atrás en el marcador, remontarlo y aún así ganar y esto ha pasado varias veces. Eso separa a los Patriotas de las Águilas de Filadelfia”.



“Según la mayoría de los analistas deportivos, los Patriots son favoritos para ganar el domingo por 21 puntos. Muchos están a favor del equipo con la mejor combinación en la historia de la NFL, coach y quarterback, además los Patriotas van contra del equipo dónde su mariscal de campo era segundo equipo, claro que ha estado jugando muy bien, pero la experiencia se mueve hacia Brady”, destacó.

Aunque hay encuestas hechas a cronistas renombrados que dan por favoritos a los Patriotas, el extrenador esta a favor de las Águilas de Filadelfia.

“A mi, sinceramente, me gustaría que ganaran las Águilas de Filadelfia, pero no creo que vaya a suceder. No me gusta predecir pero lo que espero que suceda es que Filadelfia juegue bien y se ponga al tú por tú con los Patriots y tal vez incluso derrotándolos temprano, pero los Patriotas ajustarán en el medio tiempo y comenzarán a jugar más seguros en el último cuarto. Tom Brady será Tom Brady”, expone.

“Si Filadelfia presiona a Brady en la segunda mitad hay posibilidades”, dice el coach Gaytán, quien fue entrenador en jefe del equipo de Liga Mayor Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, de 1979 a 2003.

Destaca el momento que viven las Águilas, como una posibilidad que mantiene la esperanza de que este Super Bowl no sea un encuentro que se incline desde temprano a favor del marcado como amplio favorito y resulte un partido predecible, algo que detestan demasiado los amantes del futbol americano.

cale