Aspectos de juego a considerar de los protagonistas del Super Bowl LII

Enviado, Minnesota

Filadelfia ha hecho un trabajo que le ha cambiado la cara al equipo, desde que llegó Doug Pederson para la temporada 2016, trayendo consigo, entre otros, al coordinador defensivo, Jim Schwartz. En dos años pasaron de una marca de 7-9 a una de 13-3, de siete años de no ganar un juego de playoffs a estar en los playoffs. Pero todo ese avance tendrá su prueba más grande: Patriotas.

Bill Belichick, Josh McDaniels, Matt Patricia moviendo los hilos del equipo desde fuera del campo. Tom Brady haciéndolo dentro del emparrillado. Es un equipo que ha jugado siete Super Bowls desde 2002, que ha ganado dos de los últimos tres, que tiene a un quarterback y un head coach que estarán en el Salón de la Fama. No tienen nada que probar pero sí buscan hacer más grande su legado.

Patriotas aparece como el favorito para levantar el trofeo Vince Lombardi por lo anterior, pero Filadelfia tiene los elementos para contrarrestar el poder ofensivo de los Pats. Digamos que es una historia muy similar a la que vimos en el Super Bowl XLII con los Gigantes de Nueva York como la víctima.

Y tan parecida es esta situación que en Las Vegas han reportado que se han dado cuatro apuestas por arriba de un millón de dólares a que ganan las Águilas.

Conociendo a los protagonistas y a sus elementos, estos son algunos de los aspectos que, dentro del emparrillado, pueden afectar los puntos que se registren en el marcador, ya que al fin y al cabo, la base de este juego son los puntos que se anoten.

LAS CONVERSIONES

El reto de las ofensivas es mover el balón para llegar a la zona de anotación. El objetivo de las defensivas es evitar que avancen. Un punto es clave en cada ataque: las terceras oportunidades. Ahí es donde se ganan o se pierden las pequeñas batallas que después se convierten en puntos o en patadas de despeje. Este punto debe de preocupar a los Patriotas. Con todo y su gran ofensiva, están por debajo del 50% de efectividad al haber logrado el primero y diez en 14 de las 29 oportunidades en estos playoffs frente a una defensiva que solo ha dejado que les conviertan 10 de las 26 terceras que tuvieron. Tom Brady no pasará un buen día en este aspecto, ya que la defensiva rival tiene una línea de frontales muy rápida que es capaz de llegarle al quarterback sin recibir ayuda de otras posiciones.

LAS ALAS CERRADAS

Es curioso que si hablamos del ataque aéreo, ambos equipos tengan como sus líderes a dos alas cerradas y no a receptores. Grandes receptores han sido protagonistas en los Super Bowls, pero Patriotas y Águilas tienen en Rob Gronkowski y Zach Ertz, a dos armas letales. Grandes (1.98 y 1.96, respectivamente), con capacidad de alcanzar pases altos (ambos jugaron basquetbol en la preparatoria), rápidos y difíciles de taclear, los hace blancos fáciles de encontrar y de confiar por sus buenas manos. Su aporte no solo llegará con muchas yardas o con anotaciones, son jugadores que ayudan a que las ofensivas sigan al ser muy buscados para lograr primeros y diez (ambos fueron líderes en sus equipos). Es muy difícil que sean detenidos pero enviarles coberturas especiales puede generar espacio libre en otras zonas del campo.

PÉRDIDAS DE BALÓN

Siempre es un elemento que puede cargar el juego hacia un lado. No perder el balón o recuperarlo es también un golpe anímico que puede mover el timing del encuentro. Filadelfia tuvo un gran equilibrio en esta parte al recuperar 31 balones y solo perder 20, mientras que Nueva Inglaterra tuvo un balance de 18 recuperaciones frente a solo 12 entregas. En un juego con una presión tan distinta, los nervios o la emoción excesiva pueden aumentar las posibilidades de que haya errores, un factor que Nick Foles no ha presentado desde que se hizo cargo de la ofensiva, ya que solo tuvo dos intercepciones en nueve juegos, siendo en los dos últimos juegos de la temporada regular. Aunque el tema presión no existe, Brady puede sufrir con el tipo de defensiva que verá ahí se podría abrir una ventana a favor de las Águilas.

LA PRESIÓN A LOS QB

No es un secreto, pero presionar a los quarterbacks siempre es la clave para evitar que las ofensivas hagan daño. Filadelfia tiene una línea de frontales que sabe presionar extremadamente bien sin recibir ayuda de otros jugadores, por lo que cuando lleguen a utilizar su conocida defensiva Wide 9, pueden llegar disparos de los linebackers o de los esquineros (aunque solo han presionado con más de cuatro el 16% de los snaps en los playoffs). Con ello, Brady tendría poco tiempo para lanzar y eso reduce su efectividad, como sucedió al inicio del encuentro frente a Jacksonville. No hay que olvidar que Brady ha lanzado cuatro de sus cinco intercepciones en SB estando bajo presión. Del otro lado, Nick Foles tiene una línea ofensiva promedio pensando en protección, pero en el duelo frente a la presión de Minnesota solo fue capturado una vez, y con su brazo les hizo pagar.

LOS PATEADORES

Patriotas ha jugado siete Super Bowls, ganando cinco de ellos, desde el 2002, pero a pesar de que llegaba como favorito en varios de ellos con una ofensiva sumamente explosiva, el nivel que enfrentan en estos juegos ha hecho que los marcadores hayan sido sumamente apretados, la diferencia promedio en esos siete Super Bowl ha sido de 3.7 puntos. Ante eso, la actuación de los pateadores este domingo puede resultar determinante, aunque no significa que sea teniéndolos pateando el gol de campo del triunfo. Stephen Gostkowski tuvo una campaña más certera al acertar el 92.5% de sus goles de campo (37 de 40), mientras que Jake Elliott tuvo un 83.5%, tras hacer efectivos 26 de los 31 intentos que tuvo. Y no hay que olvidar que también está el factor de los puntos extras, que ya no son un cheque al portador. El pateador de los Pats falló dos de sus intentos mientras que el de las Águilas tuvo tres.