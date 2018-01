Algunos datos que debes saber del Super Bowl LII

Ciudad de México

Corriendo apenas las primeras horas después de conocer a los campeones de cada conferencia, empiezan a surgir muchos datos, estadísticas e historias referentes a esos protagonistas y al duelo que tendrán en Minnesota para disputar el Super Bowl LII.

Y aquí están algunas de las cosas más interesantes solo en el arranque de todos los temas que se darán sobre este encuentro:

JUGADORES REGRESAN AL SUPER BOWL

Es evidente que el factor experiencia será una de las maneras de medir lo que serán capaces de hacer Filadelfia y Nueva Inglaterra en el Super Bowl, y ahí los Pats tienen una gigantesca ventaja. Son 33 jugadores los que volverán a estar en el duelo por el título de la NFL, mientras que Filadelfia solo tiene a seis elementos que ya saben lo que es estar en ese duelo. Las Águilas tienen una mezcla de jugadores novatos o de una temporada en la NFL con veteranos, por ello, solo presumen a Torrey Smith, Dannell Ellerbe, Corey Graham, Malcolm Jenkins, LeGarrette Blount y Chris Long como elementos que ya saben lo que es estar en ese juego. Por su parte, los Patriotas tuvieron una sacudida en su roster de la campaña anterior a esta, pero aún con esos 33 nombres, ese punto los hace favoritos.

EL FACTOR JAMES HARRISON

No fue casualidad. Si algo ha demostrado el head coach Bill Belichick es saber hacer los movimientos de personal más adecuados no solo para ganar juegos, sino para ganar títulos. Y el último de ellos lo hizo a finales de diciembre, cuando decidieron contratar al defensivo James Harrison, quien había sido cortado por los Acereros de Pittsburgh. Belichick es un calculador muy acertado, y no dudamos que ese movimiento se dio para tener toda la información necesaria en caso de enfrentar a Pittsburgh en la final de la AFC. No se dio ese duelo, pero Harrison resultó muy importante sobre todo al final del juego, cuando presionó por el lado ciego, y colaboró en que se diera un fumble del quarterback (que recuperó Jacksonville) y luego, provocó que el mariscal de campo tuviera que salir de la bolsa de protección y que lanzara apresurado. El liniero sumó tres tacleos y un golpe al mariscal de campo. Una situación clave, que no fue coincidencia, es que Harrison tenía que ser detenido por Cam Robinson, un tacle novato. Una jugada que cambió las cosas mientras Brady estaba en la banca. Para eso lo contrataron.

ESTO YA LO VIMOS

Al iniciar la postemporada de los 36 posibles Super Bowls que se podrían dar había ocho que serían un juego que se repetiría. Pues eso es lo que se dio. El 4 de febrero se enfrentarán por segunda ocasión los Patriotas y las Águilas en el juego donde está en disputa el título de la NFL, un choque que se dio el 6 de febrero de 2005 en el Estadio Alltel de Jacksonville. En esa ocasión Nueva Inglaterra doblegó 24-21 a Filadelfia, en el tercer título de los Pats en cuatro temporadas. En esa noche, Tom Brady lanzó dos pases de anotación, mientras que Corey Dillon corrió para 75 yardas con un touchdown. El mariscal de campo rival fue Donovan McNabb, quien sumó 357 yardas con tres pases de TD, aunque sufrió tres intercepciones.

Equipos back to back

Con la reaparición de los Patriotas, ya son 16 veces las que un equipo jugará en el Super Bowl en años consecutivos. La historia comenzó desde las primeras dos ediciones, cuando los Empacadores de Green Bay participaron y ganaron los dos, y se dará con Nueva Inglaterra en este ocasión, que regresa para defender su título. En total han sido 10 los equipos que han aparecido en el Super Domingo en dos temporadas consecutivas, siendo los Vaqueros de Dallas el que más veces lo hizo con tres: 1970-71, 1977-78 y 1992-93. Estos son los equipos que han jugado el Super Bowl en temporadas consecutivas:

Nueva Inglaterra 2003-2004 y 2016-2017

Pittsburgh 1974-1975 y 1978-1979

Dallas 1970-1971, 1977-1978 y 1992-1993

Denver 1986-1987 y 1997-1998

San Francisco 1988-1989

Green Bay 1966-1967 y 1996-1997

Washington 1982-1983

Miami 1971-1972-1973

Minnesota 1973-1974

Buffalo 1990-1991-1992-1993

Juego 1 vs 1

Esta será la ocasión 13 en que se enfrentarán los dos equipos con la siembra número 1 de su conferencia. A partir de la temporada de 1975, cuando se instaló la clasificación de acuerdo al récord, los dos mejores conjuntos de cada conferencia solo se han enfrentado 12 veces en el Super Bowl. La primera ocasión que se dio fue en el Super Bowl XI cuando Oakland y Minnesota disputaron el duelo mientras que la anterior fue en la edición 50, cuando Denver venció a Carolina. El equipo de la NFC ha ganado ocho de esos 12 enfrentamientos.