Gostkowski, el jugador de experiencia que no se llama Tom Brady

La atención está en que Tom Brady está su temporada 18 y jugará su octavo Super Bowl, y todo parece estar enfocado solo en el quarterback porque es la pieza importante del ajedrez ofensivo de los Patriotas. Pero detrás de esos espectaculares números está Stephen Gostkowski.

El pateador tiene 12 campañas con el equipo, ha participado en cuatro Super Bowls y ha ganado dos de ellos, y este año fue el líder anotador del conjunto y segundo de la NFL con 156 unidades. Pero el aporte del número 3 de los Patriotas ha pasado un tanto desapercibido en los temas de conversación.

¿Será quizá que se piensa que todo se va a resolver con el brazo de Brady (como pasó en el Super Bowl anterior) o con la defensiva (tal como sucedió en el duelo contra Seattle hace tres años?

"Nuestro enfoque está en hacer nuestro trabajo, en llegar a las prácticas a hacer el mejor esfuerzo para estar preparado para el domingo", comentó el pateador. "La verdad no pienso cuánta atención me ponen o cuánto hablan de mi. Yo disfruto cada juego igual y he disfrutado cada instante de este año, y estoy disfrutando todo ahora, no le pongo importancia a otras cosas".

Gostkowski llegó a los Patriotas en 2006 para ocupar el sitio que había ocupado Adam Vinatieri, a quien se le da un papel importante en la historia del equipo luego de definir dos Super Tazones.

Quizá es eso lo que tiene a Gostkowski un poco fuera de los reflectores, ya que en las participaciones que ha tenido en los choques por el título de la NFL no ha tenido la oportunidad de ser él el encargado de definir al ganador.

"Normalmente recuerdas más los juegos en los que pierdes o en los que tú llegas a fallar, los triunfos son muy satisfactorios pero a veces quedan atrás cuando pasan. Los juegos que pierden en los que uno falla suelen doler, pero obviamente, los Super Bowls que me han tocado tienen un sitio muy especial. Vamos a ver qué pasa en este, a ver si no me toca entrar en un momento definitorio", comentó Stephen.

En la temporada, el pateador acertó 37 de sus 40 intentos en temporada regular y 45 de los 47 puntos extras, mientras que en los playoffs solo tiene un gol de campo (en dos intentos), yéndose 8-8 en puntos extra.

Al ser el tercer jugador más veterano en el equipo (después de Brady y de James Harrison), Gostkowski sabe lo que tiene que hacer. Conociendo el reto que viene, no tiene dudas sobre lo que debe de hacer en cada momento del juego.

"Una de las claves es estar enfocado en lo que está pasando, no desperdiciar energía con otras cosas pero sí estar atento a lo que pasa en el campo", comentó. "Cuando (la ofensiva) se acerca al punto en el que yo podría entrar, es cuando ya me enfoco en lo que podría enfrentar, es cuando ya me empiezo a preparar y a mentalizarme en lo que viene y lo que tengo que hacer".

Stephen vivió las dos derrotas frente a los Gigantes y los triunfos contra Seattle y Atlanta, teniendo un grato sabor de boca al tener una marca perfecta, al acertar los tres goles de campo que ha pateado y los ocho puntos extra.

GOSTKOWSKI EN EL SUPER BOWL

Super Bowl GdeC PE

XLII 0-0 2-2

XLVI 1-1 2-2

XLIX 0-0 4-4

LI 2-2 0-0

Total 3-3 8-8

*GdeC: Goles de campo; PE: Puntos extra