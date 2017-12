Colin Kaepernick y Stephen Curry quieren comprar a las Panteras

Ciudad de México

Colin Kaepernick, el mariscal de campo que ha generado polémica en Estados Unidos por arrodillarse durante el Himno Nacional, está interesado en convertirse en uno de los próximos dueños de las Panteras de Carolina.

El ex jugador de los 49ers de San Francisco manifestó su interés por unirse al grupo de Sean ‘Diddy’ Combs, rapero que desde Twitter ha alzado la mano para llegar a ser el nuevo propietario de la franquicia de la NFL. "Quiero entrar en el grupo de propietarios", puso el quarterback que llevó a los gambusinos a su último Super Bowl. "Hagamos que suceda".

I want in on the ownership group! Let’s make it happen! https://t.co/sDR4ciciY8 — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 18 de diciembre de 2017

"Me gustaría comprar a los Panthers. Corran la voz", expresó el músico en redes sociales.

I would like to buy the @Panthers. Spread the word. Retweet! — Diddy (@Diddy) 18 de diciembre de 2017

"No hay dueños mayoritarios afroamericanos en la NFL.Hagamos historia".

There are no majority African American NFL owners. Let’s make history. — Diddy (@Diddy) 18 de diciembre de 2017

Además de Kaepernick, Stephen Curry también es otro de los atletas que ha mostrado interés por sumarse a esta iniciativa, que busca hacer historia en el deporte estadunidense.

“Le entro”, fue el mensaje del líder de los Warriors de Golden State.

Las Panteras de Carolina han sido puestas en venta luego de que Jerry Richardson, su actual propietario, hiciera oficial la oferta tras las acusaciones que recibió por acoso sexual y aparentes comentarios racistas.