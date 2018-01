Jaguars vs Steelers, en vivo, NFL 2018, Playoffs (28-14): MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

Los juegos de la ronda divisional continúan en el Heinz Field, con el choque entre los Steelers de Pittsburgh y los Jaguars de Jacksonville.

Después de eliminar a los Bills de Buffalo en un partido de pocas emociones, los Jaguares se miden ante los Acereros, el segundo mejor sembrado en la Conferencia Americana, a quienes derrotaron el pasado 8 de octubre de 2017 en la temporada regular, con pizarra de 30-9.

El equipo que gane, viajará a Foxborough para disputar contra los Patriots de New England el boleto al Super Bowl LII.

MINUTO A MINUTO

¡NOS VAMOS AL DESCANSO EN EL HEINZ FIELD!

0:32 ¡Touchdown de los Steelers de Pittsburgh! Ben Roethlisberger se la juega en cuarta oportunidad y conecta con Martavis Bryant en un pase de 36 yardas; el extra es bueno

PAUSA DE LOS DOS MINUTOS

2:33 ¡Balón suelto de los Steelers y TOUCHDOWN de los Jaguars! Yannick Ngakoue le arrebata el balón a Roethlisberger, Telvin Smith recupera y lo devuelve 50 yardas hasta las diagonales; el extra es bueno

FOTO: ¡MALAS NOTICIAS PARA LOS JAGUARS! Leonard Fournette, su corredor estrella, abandona el juego por lesión

8:26 ¡Touchdown de los Steelers de Pittsburgh! Ben Roethlisberger encuentra en un pase de 23 yardas a Antonio Brown, quien recibe el ovoide a una mano, y así romper el cero; el extra es bueno

11:31 ¡Touchdown de los Jaguares de Jacksonville! T.J Yeldon da un golpe de autoridad tras acarrear cuatro yardas el balón hasta la zona prometida; el extra es bueno

15:00 ¡Gran acarreo de Leonard Fournette que coloca a los Jaguars en buena posición de campo!

SEGUNDO CUARTO

TERMINA EL PRIMER CUARTO

1:07 ¡Frenan a los Steelers! El equipo local no pudo convertir la cuarta oportunidad y entregaronn el balón a los Jaguares

5:30 ¡Touchdown de los Jaguars de Jacksonville! Leonard Fournette corrió 18 yardas hasta las diagonales; el extra es bueno





5:31 ¡Intercepción! Myles Jack roba un envío de Ben Roethlisberger y la ofensiva de los Jags regresa al terreno de juego

7:01 La presión de la 'cortina de acero' puede contra Blake Bortles, por lo que los Jaguars despejan

9:00 La defensiva de Jacksonville hace bien su trabajo y contiene a Ben Roethlisberger y compañía; los Steelers despejan

10:40 Los Steelers tendrán su primera serie ofensiva, en busca del empate

10:44 ¡Touchdown de los Jaguars de Jacksonville! En cuarta oportunidad, Leonard Fournette avanza una yarda tras saltar por encima de la línea ofensiva y abre el marcador; el extra es bueno

15:00 Los Jaguares tendrán la primera ofensiva del partido

PRIMER CUARTO

¡Arranca el partido en el Heinz Field!

PREVIA

VIDEO: Así es como se preparan los Steelers para su compromiso contra los Jaguars de Jacksonville

VIDEO: Los Jaguares de Jacksonville ya se alistan en el Heinz Field para enfrentar a los Steelers

¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DEL PARTIDO ENTRE LOS JAGUARS DE JACKSONVILLE Y LOS STEELERS DE PITTSBURGH!