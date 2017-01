San Diego Chargers se mudará a Los Ángeles

Los Chargers de San Diego están planeando mudarse a Los Ángeles, la ciudad en la que inició la franquicia.

De acuerdo a fuentes cercanas a la liga, los Chargers harán el anuncio oficial el jueves, casi un año después de que los Rams decidieron también mudarse a esa ciudad.

El cambio de sede pone fin a una temporada de 55 años en la que los Chargers jugaron en San Diego para regresar a donde debutó la franquicia, en 1960. Posteriormente, los Chargers se mudaron a San Diego en la temporada de 1961.

Las mismas fuentes indicaron que el equipo jugará en Los Ángeles a partir de la temporada del 2017.

L.A tendrá dos equipos de la NFL después de pasar más de 20 años sin tener uno.



BREAKING: Chargers owner to inform staff that team is moving to Los Angeles https://t.co/IwaOXo27cb (via @RapSheet) pic.twitter.com/I9HEHSxB4d