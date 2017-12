Goodell renueva contrato como comisionado de la NFL

NUEVA YORK, Estados Unidos

Roger Goodell firmó una extensión de contrato por cinco años para continuar como comisionado de la NFL hasta 2024.

The Associated Press tuvo acceso a un memorándum del comité de compensación de la NFL a los dueños de equipos, que confirma que Goodell y el director del comité, Arthur Blank, firmaron la extensión.

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, objetaba que Goodell renovara su contrato.

Los 32 dueños aprobaron en mayo otorgarle al comité de compensación el poder para negociar y firmar el contrato con Goodell, quien reemplazó a Paul Tagliabue en 2006.

Desde entonces, los ingresos de la liga aumentaron hasta superar los 13.000 millones de dólares.

Una persona con conocimiento del contrato dijo a The Associated Press que su valor es de casi 200 millones de dólares, con un salario básico de 40 millones. Pero el acuerdo depende de varios incentivos, agregó la persona que pidió no ser identificada porque no se divulgaron detalles de las cifras.