Así corrieron a Roberto Aguayo de Tampa Bay

En días pasados, Roberto Aguayo, pateador de origen mexicano, fue cesado del equipo de la NFL Bucaneros de Tampa Bay; y en las redes sociales está circulando un video en el que se muestra el momento cuando le dan la noticia.

Roberto fue seleccionado por los Buccaneers en año pasado en la segunda ronda del Draft; no obstante, Jason Licht, gerente general de la institución, fue el encargado de despedir al pateador, "Siempre es difícil, pero tenemos que decirte que estás fuera. Agradecemos lo que hiciste por nosotros y debes confiar en ti para mejorar y convertir esas patadas -goles de campo-" expresó.

Wow. K Roberto Aguayo being told that he was being released by Tampa Bay. pic.twitter.com/VojCMbsznM