Rob Schneider pide que le vendan a los 49ers

El actor de Hollywood, Rob Schneider mostró su interés en las redes sociales por comprar a los 49ers luego de los malos resultados que obtuvo en la temporada 2016, al solo ganar dos partidos y perder 14.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Schneider pidió al propietario de San Francisco que le vendiera al equipo.

“Querido Jed York: Hay una oportunidad para un cambio! Yo reuniré un consorcio de compradores. Por favor vendeme a los 49ers”, fue la petición de Schneider.

Dear @JedYork



There IS a chance for change at the top! I will put together a consortium of buyers. Please sell me @49ers.



Rob Schneider