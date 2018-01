Gronkowski confía en que jugará el Super Bowl

Enviado Minnesota

Había llegado a Minnesota pero no había aparecido. Al estar bajo protocolo de conmoción, no participó ni en el Opening Night ni en las primeras conferencias de los Patriotas, su debut previo al Super Bowl lo hizo en público al participar en una sesión de videojuegos.

Así es, Rob Gronkowski tuvo su aparición en un evento organizado por el videojuego Madden 2018 en el que enfrentó a su rival, pero antes compañero, LeGarrette Blount, y ahí habló por primera vez. ¿Cómo va su recuperación? ¿Estará en el emparrillado equipado para el Super Bowl?

"Sí, sí creo que voy a jugar", así de contundente fue el ala cerrada al responder si en este momento tuviera que decir si estará autorizado a entrar al emparrillado. "No sé de porcentajes, no sé cuánto sea pero me siento bien en este momento".

El ala cerrado no ha podido participar completamente en las prácticas del equipo para el Super Bowl ya que se mantiene bajo el protocolo de conmoción, luego de que un golpe en el segundo cuarto del Juego de Campeonato de la AFC lo conmocionó. Se le han practicado algunas pruebas pero todavía no ha recibido la luz verde para prepararse. Será hasta que se presente el reporte de lesionados y ahí se verá su situación.

"Ha sido un año muy loco el que hemos vivido y hemos trabajado muy duro para llegar hasta acá", comentó el jugador. "Es una gran experiencia estar aquí de nuevo, el poder vivir este sueño de estar a un triunfo de ser campeón porque es para lo que te preparas. Vamos a ver el reporte de lesionados a ver qué dice pero yo me siento bien".

Los Patriotas esperan que Gronkowski reciba la autorización para jugar el domingo, ya que es el principal blanco de Tom Brady. En la temporada regular sumó mil 84 yardas y ocho pases atrapados de anotación. En estos playoffs tiene siete recepciones para 102 yardas y un touchdown.