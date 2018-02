¿Mala noticia que regrese Gronkowski?

Enviado Minnesota

Muchos reportes decían: "buenas noticias para los Patriotas". Y sí, sí era una información positiva saber que Rob Gronkowski deja el protocolo de conmoción y con ello se confirma su participación en el juego del domingo, pero esa información no significa que sean malas noticias para las Águilas.

El campeón de la Conferencia Nacional no tenía especial preocupación sobre si jugaría o no el ala cerrado, ya que al tener casi dos semanas para recuperarse, era muy complicado que no jugara. Así que ellos igual se prepararon e igual su estilo de juego defensivo funciona con un jugador como Gronkowski.

La defensiva de las Águilas fue la mejor contra el ataque terrestre y cuenta con una línea de frontales que es sumamente efectiva no solo para contener los acarreos sino para defender con siete hombres atrás cuando quieran lanzar. Son la segunda mejor para defender pases a los corredores, la tercera cuando se trata de receptores aunque la número 28 cuando es con alas cerradas. Estar más que conscientes de eso los ha llevado a practicar para evitar que ese sea un punto débil el domingo, y presentarán una defensiva que suele limitar notablemente los espacios libres. Esto lo consiguen con una defensiva conocida como Wide 9.

"El estilo de su defensiva es complicado y debemos de tener cuidado, tenemos que saber bien los carriles que debemos de tomar", explicó Gronkowski. "No es algo común lo que vamos a ver, no la he visto esta temporada pero sí es algo que he visto, aunque sí causa algo de problemas y debemos de ser muy rápidos para reconocer los espacios, para darle oportunidad a Tom de buscarnos".

Las Águilas han vuelto a poner en práctica este tipo de defensiva con el que suelen tener más posibilidades de llegarle al quarterback. Bajo la guía del coordinador defensivo, Jim Schwartz, el conjunto la ha perfeccionado, ya que se necesitan ciertos elementos para poder ejecutarla.

Alinear al último defensivo por fuera del hombro del ala cerrado provoca que los linebackers tengan más responsabilidades y hace que los esquineros y safeties tengan que ser buenos para taclear. Con el personal con el que cuenta actualmente, Filadelfia cumple con esos requisitos. Con ese tipo de movimientos y una correcta ejecución, el número de capturas aumenta, ya que los guardias tienen que atacar hacia fuera y eso abre un hueco en el centro, que puede ser aprovechado por los linebackers o por algún jugador de la secundaria.Ese tipo de jugadas son efectivas sobre todo en tercera oportunidad, un punto fuerte del equipo, que solo permitió que les hicieran el 32% en la temporada, el tercero mejor de la NFL.

Eso es lo que va a tratar de hacer la defensiva y es algo que puede quitarle efectividad al hecho de tener de vuelta a Gronkowski, aunque ese es un trabajo que puede ser arriesgado, ya que ponerle mucha atención a Rob puede abrirle más espacios a los otros receptores.

Además, se encuentra otro detalle, Patriotas es sumamente efectivo en el tema de los ajustes, así que si esta defensiva funciona, veremos un cambio de planes de los Pats para contrarrestarlo, y si las Águilas no reaccionan, las cosas cambiarían.

Aunque Rob fue el líder del equipo con 69 recepciones, mil 84 yardas y ocho pases atrapados de anotación, Brady tiene muchos más blancos a los cuáles buscar, como Brandin Cooks, Danny Amendola, Chris Hogan o James White, a quienes buscó al menos 34 veces en la temporada, y quienes le dieron al equipo 185 primeros y diez.

El anuncio también resulta una buena noticia para los fans, ya que verá a los dos equipos completos, con sus mejores hombres en el campo, lo que permitirá ver un duelo parejo entre los dos mejores conjuntos de la liga, quienes presumen un récord total de 15-3, ya contando los dos triunfos en estos playoffs.

