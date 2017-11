Los errores que sentenciaron a los Raiders en México

Ciudad de México

Fueron dos semanas las que tuvieron los Raiders para armar su plan de juego contra los Patriotas. Seguramente con ese tiempo lo consiguieron, el problema para ellos fue que les falló la otra parte de la ecuación: la ejecución. Oakland se mostró sumamente errático en varias facetas del juego y frente a un rival como Nueva Inglaterra, eso se paga no solo con una derrota, sino con ser exhibidos.

“Tuvimos un día muy duro, no pudimos detenerlos y nosotros no pudimos meternos en ritmo, no pudimos reflejar nuestro trabajo en puntos”, explicó el head coach de los Raiders, Jack del Rio.

No detener a los Patriotas fue una parte del mal día de los de Negro y Plata, pero también, la mala ejecución sobre todo en la primera mitad, le hizo más fácil las cosas a Nueva Inglaterra, quien tomó el momentum del juego y nunca lo soltaron. Derek Carr terminó con 21 pases incompletos, pero varios de ellos fueron envíos que le pegaron en las manos a los receptores, tuvieron dos pérdidas de balón en la primera mitad, una de ellas dentro de la yarda 5 del rival, y los castigos cambiaron un primero y diez a favor en una tercera oportunidad y 19 yardas.

“Hubiera sido un juego diferente si las cosas se hubieran dado de otra manera, tuvimos nuestras oportunidades, pero ese capítulo ya está escrito”, continuó Del Río. “Tuvimos varios pases que tiramos, no completar terceras oportunidades fueron áreas en las que tuvimos oportunidad. Lo que sucede en este juego es que el que ejecuta mejor es el que se va contento a casa. Ellos ejecutaron mucho mejor de lo que hicimos nosotros”.

LO QUE MATÓ A RAIDERS

- En su primera serie ofensiva estaban en la yarda 43 de su terreno con una tercera y cuatro cuando Derek Carr lanzó un pase que a las manos a Seth Roberts, quien no atrapó el balón, con lo que detuvo ese ataque. De haberlo atrapado era primera oportunidad ya en el territorio rival.

- En la segunda serie ofensiva, Raiders buscó dar un golpe para meterse al juego, pero el pase de Derek Carr a Johnny Holton fue interceptado luego de que el receptor no se quedó el envío que le llegó a las manos, y de rebote fue interceptado.

- En el tercer ataque llegaron a la yarda 42 de los Patriotas y completaron un pase a Amari Cooper en la yarda 34, pero el receptor cometió un castigo de interferencia de pase que no solo anuló ese avance sino que los puso en una tercera oportunidad y 19 yardas.

- Para cerrar la primera mitad acabaron con sus oportunidades al volver a fallar. Cayendo 14-0, apostaron al ataque terrestre y así movieron el balón hasta la yarda 15. Derek Carr completó un pase con Seth Roberts dentro de la yarda cinco, pero el receptor perdió el balón. Patriotas recuperó, evitó puntos y sumó tres más.