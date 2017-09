¿Pumas CU está obligado al campeonato?

Ciudad de México

La Universidad Nacional Autónoma de México está de fiesta. En 2017 se cumplen 90 años de la presencia del futbol americano en la máxima casa de estudios y las expectativas hacia Pumas CU son altísimas, al tener un plantel prometedor que pueda luchar por el título.

No son pocos los que quisieran ver a los universitarios como campeones este año en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa). Por su historia y tradición, hay quienes consideran que este nonagésimo aniversario debe ser coronado con un trofeo en las vitrinas de la UNAM.

Esta emoción por coronarse predomina en el equipo, así lo señaló para La Afición Abraham Herrera, ala defensiva y capitán de la escuadra, que aseguró que la idea de ganar en el noventa aniversario es un incentivo para dar lo mejor de sí mismos.

"El festejo que todos los jugadores estamos pensando es en regalar un campeonato a la Universidad. Ese es el festejo máximo, quedar campeones justo en el noventa aniversario. Sería algo maravilloso porque refrendaríamos un título y sobre todo el festejo en el noventa aniversario sería la cereza en el pastel".

La tarea no ha sido sencilla. La preparación inició desde enero con entrenamientos de calentamiento, como correr en el Bosque de Tlalpan, e incluso la escalada del Pico del Águila en el Ajusco para poco a poco volver a los emparrillados, definir al equipo y prepararse para un nuevo año deportivo.

"Siempre podemos estar mejorando y trabajar sobre nuestros errores", destacó Herrera, que ve al equipo más concentrado y mejor preparado físicamente en relación con el año pasado. "(Los jugadores) están contentos de estar aquí y eso es a lo que venimos. Cualquier jugador lo podría decir. Está aquí porque le gusta jugar y Pumas no es la diferencia. Este año estamos seguros de que queremos ganar".

Sin embargo, el hecho de que se celebren 90 años de este deporte en la Universidad, no implica que esa sea la motivación principal de Pumas CU para ganar el campeonato. El equipo tiene el talento y la preparación para contender año con año, por lo que luchar por alzar el trofeo se ha vuelto una exigencia constante.

"No estamos obligados a ganar por los noventa años. Estamos obligados a ganar porque es por lo que entrenamos. Entrenamos para ser campeones y no para ganar un juego o dos en la temporada, o quedar subcampeones o para ver qué pasa. Todos los años hemos entrenado así y lo hemos logrado. No para el festejo, que hacerlo sería muy bueno".

Para Otto Becerril, entrenador del cuadro, sabe que su equipo tiene el nivel necesario para alzarse victorioso este año y está consciente de que deben ganar, aunque aclara que, más allá de tratarse de una fecha tan importante, la principal razón es dar lo mejor de sí ante su público.

"Para nosotros siempre es una obligación salir y dar el mejor de nuestros esfuerzos y competencias. Nosotros siempre nos fijamos en eso, en tratar de ganar siempre el campeonato. Este año nuestro enfoque es el mismo: tener el equipo que esta universidad se merece y dar el mejor de nuestros esfuerzos", señaló el coach, además de recalcar que la primera meta será llegar a playoffs.

Por su parte, Raúl Rivera, dirigente de la Onefa y quien fuera coach del equipo en el pasado, dijo a La Afición que, si bien espera lo mejor para el cuadro auriazul, la competencia será reñida y cualquiera puede ser ganador esta temporada.

"Cualquier entrenador, autoridad y jugador desearía tener un festejo del año uno o del año noventa con un campeonato. Sin embargo, hoy en día la realidad es que la competencia es muy pareja. Desconozco el nivel actual del equipo, sin embargo, obviamente les deseo que sea lo mejor en la temporada para que puedan festejar como quieren".