Por su atuendo, porristas de Super Bowl desatan polémica

Las porristas del Super Bowl 2018 ya generaron la primera polémica de este partido entre las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra, puesto que algunos usuarios en redes sociales se quejaron de que las cheerleaders aparecieran con tan poca ropa en el US Bank Stadium.

El motivo principal de las quejas es que las mujeres debieron soportar las bajas temperaturas en los minutos previos al kickoff.

"Mi cara cuando vi qué tan pequeña ropa esas porritas estuvieron usando con 2 grados de temperatura", dice uno de los tuits.

My face when I saw how little clothing those cheerleaders were wearing in 2 degree weather. #SuperBowlpic.twitter.com/sWE6IUGDcJ