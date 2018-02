Pink masticaba chicle antes de cantar himno en Super Bowl

La cantante Pink ofreció una gran interpretación del himno de Estados Unidos previo al Super Bowl 2018, disputado entre las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Sin embargo, las cámaras de televisión captaron un momento incómodo segundos antes de la interpretación de 'The Star-Spangled Banner', donde la cantante se sacó un chicle de la boca y lo pegó en la base del micrófono con el que deleitó a los aficionados presentes en el US Bank Stadium.

La cantante, que lució una chamarra plateada y pantalón blanco, está resfriada y posiblemente masticaba chicle para evitar que su garganta estuviera irritada a la hora de su interpretación.

All of your prayers and well wishes and candles got me through today. Thankyou so much for all the love and support. We ❤️ you. #SuperBowl2018pic.twitter.com/1jbojyFjqc