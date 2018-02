Fans de los Eagles se preparan para el desfile de campeones

Decenas de miles de seguidores de los Eagles salieron a las calles de Filadelfia el jueves para participar en el desfile por el primer título de Super Bowl de la ciudad.

Algunos durmieron en automóviles y en oficinas, o incluso en casas de campaña, para poder tener un puesto de primera fila cuando los campeones de la NFL desfilen por Broad Street, la vía principal entre el estadio y el ayuntamiento de la ciudad que estaba abarrotada unas cuatro horas antes del inicio del recorrido.

Al salir del sol, los fanáticos desafiaron el viento y la gélida temperatura para ubicarse en la ruta de ocho kilómetros del desfile, que comienza cerca del estadio del equipo y termina en las escalinatas del museo de arte que Sylvester Stallone popularizó en las películas de “Rocky”.

Multitudes desde los suburbios llegaban en trenes a la ciudad, mientras que los estacionamientos en las estaciones ferroviarias en los suburbios cercanos de Nueva Jersey estaban repletos y cerrados desde temprano en la mañana.

Some @Eagles fans started lining up for the parade at 9:30pm... LAST NIGHT. 😳



📺: @nflnetworkpic.twitter.com/85jcS1J0it