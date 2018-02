Phil Basser, el hombre que vio nacer y triunfar a Eagles

Luego de la victoria de las Águilas de Filadelfia en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que les permitió ganar el primer Super Bowl en su historia, se cumplió el sueño de Phill Basser, aficionado del equipo campeón desde su fundación en 1933 cuando él tenía 15 años.

Según Daily Mail, el nieto del señor Basser, dijo un día: "Si llegara a vivir 100 años, podría ver a los Eagles ganar un SuperBowl", luego de tantos años de ser un seguidor inigualable, pudo ver a su 'amado equipo' levantar el Vince Lombardi.

El sueño Phil no se pudo cumplir de mejor manera, ya que luego de que su historia llegara a oídos de la institución, se encargaron de conseguirle boletos con tal de tener su apoyo en el estadio de Minnesota el pasado domingo.

Su nieto que fue parte importante en la difusión de su historia, luego de que mandara un twit en el que describía la afición de Phil Basser.

"Mi abuelo Phil cumplirá 100 años en marzo y lo único que dice es que nunca ha visto ganar un Super Bowl a Philadelphia Eagles. ¡Esperemos los muchachos puedan hacer que suceda!", escribió el joven en su cuenta de Twitter.

Después de todo lo que ha generado el hombre, ahora se le conoce como 'Phil Philadelphia' quien compartió al medio británico su vida difícil al perder a su madre muy niño y ver a su padre solo los fines de semana por encontrarse en un orfanato; sin embargo, asegura "despertar todos los días viendo lo mejor que la vida tiene para ofrecer".

"Permanece fiel a la causa y nuca te rindas", dijo Phil Basser, quien aseguró que siempre confió en que su equipo ganaría el Super Bowl.



@JOEL9ONE@brandongraham55@cj_wentz my grandpa Phil is turning 100 in march and the only thing he claims he's never seen is a Philadelphia eagles Super Bowl. Hopefully you and the boys can make it happen! pic.twitter.com/yBEQpqUOg1