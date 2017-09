Peyton Manning da charla motivacional en la Ciudad de México

Ciudad de México

Las adversidades pueden ser fuertes y puedes fracasar, pero si eres perseverante y te levantas, al final podrás lograr tus sueños. Así se puede resumir la plática que Peyton Manning le dio a miles de estudiantes que se congregaron en el Auditorio Nacional en el Foro México Siglo XXI.

No en vano el ex mariscal de campo de la NFL, campeón de dos Súper Tazones –uno con los Potros de Indianápolis y el segundo con los Broncos de Denver antes de retirarse- sabe de lo que habla.

"Cuando estés en momentos difíciles, rodéate de gente que te apoye y de esa manera encontrarás el éxito", fueron las palabras del mítico egresado de la Universidad de Tennessee, que desde que pisó el escenario, hizo que los asistentes no pararan de aplaudir y ovacionarlo.

Poseedor de múltiples récords en la NFL, Manning reconoció que esto es fruto de un trabajo constante, e invitó al público a nunca desanimarse si las cosas no van bien y que den siempre lo mejor de sí mismos y un poco más. "Perder no es fácil de asimilar, pero lo que debemos aprender es a ser mejores y aprender del fracaso", palabras de un mariscal de campo que, a pesar de haber conducido dos de las mejores ofensivas aéreas en la historia de la liga, no quedó exento de conocer el fracaso en el Super Domingo, cuando sus Potros cayeron ante los Santos de Nueva Orleans en el Super Bowl XIV y en 2014, cuando los Broncos perdieron por paliza ante los Halcones Marinos de Seattle.

¿Y cuál es la clave del éxito? Para Peyton, se trata de no dejar de intentarlo, algo que él llevo en la práctica durante su trayectoria, pues los éxitos y fracasos fueron constantes, pero el deseo de siempre dar ese extra fue la clave para alcanzar sus metas. "Hay que seguir trabajando, nunca rendirse", comentó Peyton, a la vez que esbozaba una sonrisa, emocionado por el ambiente que se vivía en el inmueble. "Después de mi lesión en el cuello pude haberme rendido, pero no lo hice y gané el Super Bowl con los Broncos", recordó a la vez que algunas imágenes de su carrera profesional eran transmitidas por pantallas gigantes.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando un aficionado subió al escenario y el deportista le autografío los jerseys tanto del conjunto de Indianápolis como del equipo de Denver, además de posar con él para la foto del recuerdo.

EL RETIRO NO ES FÁCIL

Desde que dio final a su carrera profesional en marzo de 2016, Peyton Manning aún reconoce que le cuesta asimilar no estar en los emparrillados. Después de todo, estuvo más de 17 años como profesional.

"Es difícil parar en algo que amas. Fue el mejor momento para mí, pero ya no podía jugar como antes ni como el equipo necesitaba", señaló Manning, al recordar el momento en que jugó su último Súper Tazón, un momento cubre para tomar la decisión.

Destacó que lo más difícil es decir adiós a tu equipo, con quienes se crea un vínculo especial y se convierten en una segunda familia, un sentimiento esencial para lograr congeniar y alcanzar logros en la NFL.

"Lo que más extraño es la camaradería de estar en un equipo. Estar con 53 personas trabajando juntos".