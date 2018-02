Patriotas, practica con visita para motivarse

Minneapolis, Minnesota

No es una semana normal y no fue un entrenamiento normal. Aunque no necesitan mucha motivación, los Patriotas tuvieron como visitante inesperado a alguien que fue capitán del equipo por 11 años: Vince Wilfork.

Cuando realizaban una sesión de equipos especiales, Wilfork llegó a la práctica, lo que hizo que varios jugadores fueran hasta su lugar para saludarlo. Los coaches los llamaron para que terminaran la práctica con una reunión en el centro del campo, donde le pidieron a Vince que diera unas palabras sobre la experiencia que están viviendo.

Aunque 35 de los jugadores del roster actual estuvieron en el Super Bowl anterior, hay elementos que nunca habían vivido este tipo de momentos y lo que les dijo el exdefensivo fue para continuar con la motivación que tienen.

“Es un gran líder para nosotros, fue el capitán del equipo por 11 años. Muchos de los que están aquí son sus amigos, muchos son nuevos, pero es un jugador respetado y fue importante verlo con nosotros”, comentó el coach, Bill Belichick.

Como se supo, a la práctica de este jueves ya se integró Rob Gronkowski, a la par del liniero Deatrich Wise, ambos fuera por estar en el protocolo de conmoción.

En lo que respecta a Tom Brady, practicó de nuevo utilizando una pequeña cinta negra en su mano derecha.

“Es un año largo pero estamos en una rutina, hacemos lo que tenemos que hacer”, continuó el entrenador en jefe. “Nos hemos mantenido en la rutina que hemos llevado durante el año, y eso es lo que buscábamos”.

Aunque fue una práctica más rápida que la del miércoles, con mucho tiempo para pulir el trabajo de equipos especiales, les ayudó a perfeccionar algunas cosas que no les habían salido bien un día antes.

“Estuvo mejor que ayer (miércoles). Necesitábamos pulir algunos detalles y estamos más cerca del objetivo que queremos. Así que esperamos llegar a ese punto el domingo”, sentenció Belichick.