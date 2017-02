Afroamericanos de Patriotas se niegan a visitar la Casa Blanca

Boston

Devin McCourty, Marttellus Bennett, LeGarrette Blount y James White son los cuatro jugadores afrocamericanos de los campeones Patriotas de Nueva Inglaterra que rechazarán la tradicional visita a la Casa Blanca.

McCourty, Bennett y Blount ya anunciaron que no asistirán a la recepción con el presidente estadunidense Donald Trump, a causa de sus recientes decisiones en políticas migratorias.

"No me siento aceptado en la Casa Blanca; con las fuertes opiniones y prejuicios del presidente, creo que algunas personas pueden sentirse aceptadas y otras no", mensaje de texto que envió el safety Devin McCourty a Time.

James White, en días pasados, dijo que "esperaré el momento y entonces decidiré" si viajará a Washington con el equipo ganador del Super Bowl LI.

Después de la victoria de los 'Pats' por 34-28 sobre los Halcones de Atlanta el domingo por la noche, Bennett dijo que "no voy a ir" a la tradicional recepción; incluso, sobre el césped del NRG Stadium, Marttellus lanzó un "derriben el muro, amo a México".