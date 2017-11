Patriots vs. Broncos, NFL 2017, en vivo (34-16): MINUTO A MINUTO

Denver, Colorado

De nueva cuenta, el partido de Domingo por la Noche nos ofrece una gran cartelera; en esta ocasión, los Patriotas se meten al Sports Authority Field para medirse a los Broncos, rivales que han disputado dos Finales de Conferencia en los últimos cuatro años.

Para Denver este partido es fundamental para seguir en la pelea dentro de la AFC Oeste, puesto que una victoria, si bien los empataría en marca con Oakland, los pondría en segundo sitio de la división, aunque estaría aún dos duelos y medio por debajo de Kansas City.

Por otro lado, a Nueva Inglaterra le serviría esta victoria para alejarse de forma importante de los Bills, equipo que está en la segunda plaza de la AFC Este, además de mantenerse a tan sólo medio juego por debajo de los Steelers en la lucha por la mejor marca de la Conferencia Americana.

MINUTO A MINUTO

4:38 ¡TOUCHDOWN PATRIOTAS! Acarreo de Lewis de 8 yardas y responden rápido los 'Pats'.

7:54 ¡TOUCHDOWN BRONCOS! Osweiler lanza pase de 7 yardas para Thomas y los locales se acercan en el marcador.

¡ARRANCÓ EL TERCER CUARTO!

MEDIO TIEMPO

00:00 ¡Medio tiempo! Nueva Inglaterra se está paseando en el Sports Authority Field | Patriots 27-9 Broncos

00:25 ¡TOUCHDOWN Pats! Dwayne Allen se queda con el pase de Brady y New England está aplastando a Denver | Patriots 27-9 Broncos

02:00 Cuando faltan 120 segundos efectivos de Futbol Americano en la primera mitad, New England está arriba por 11 puntos | Patriots 20-9 Broncos

02:38 Los Broncos siguen moviendo el ovoide pero llegando a las últimas 20 yardas simplemente no saben qué hacer; se conforman con 3 puntos | Patriots 20-9 Broncos

06:14 Impresionante recepción de Sanders, ganándole a Malcolm Butler | Patriots 20-6 Broncos

09:18 ¡Gol de campo! Nuevamente Denver se cerró en la zona roja pero los Pats toman ventaja de 14 | Patriots 20-6 Broncos

10:38 ¡BLOQUEADA! Burkhead se interpone en la patada de Dixon y los Pats son claros dominadores del encuentro | Patriots 17-6 Broncos

13:41 La defensiva de Denver se cierra y Nueva Inglaterra se conforma con tres puntos | Patriots 17-6 Broncos

Segundo Cuarto

00:00 ¡Fin del 1er. Cuarto! Los Patriots dominan, ganan por 8 y además ya están en posición de anotar su tercer touchdown de la noche | Patriots 14-6 Broncos

05:18 Denver sabe mover el balón pero por segunda ocasión se va con tres; los Pats, en cambio, sí anotan de siete | Patriots 14-6 Broncos

07:36 Osweiler vuelve a encontrar a Sansers y Denver otra vez está dentro del territorio de Nueva Inglaterra | Patriots 14-3 Broncos

08:29 ¡TOUCHDOWN Patriots! Dion Lewis realiza un espectacular regreso de 103 yardas y New England se pone arriba por 11 puntos | Patriots 14-3 Broncos

08:42 ¡Gol de campo! Luego de una buena conducción, la defensiva de los Pats se cierra y Denver debe de conformarse con tres; McManus conecta de 38 yardas | Patriots 7-3 Broncos

12:33 ¡GRAN RECEPCIÓN DE SANDERS! Osweiler lo encuentra y Denver ya está dentro del territorio de New England | Patriots 7-0 Broncos

12:36 ¡TOUCHDOWN New England! Los Pats aprovechan el error y luego de un pase de 14 yardas de Brady a Burkhead, se ponen arriba | Patriots 7-0 Broncos

13:39 ¡BALÓN SUELTO! Luego de que la defensiva de Denver detuvo, McKenzie suelta el ovoide y Nueva Inglaterra queda en gran posición | Patriots 0-0 Broncos

15:00 ¡Arranca el partido! Desde Denver, New England y Denver ya están jugando | Patriots 0-0 Broncos

Primer Cuarto

¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DEL PARTIDO!