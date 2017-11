Patriotas de Nueva Inglaterra vs Raiders de Oakland, en vivo, NFL México: MINUTO A MINUTO

La Ciudad de México está de fiesta para recibir por segundo año consecutivo a la NFL con el duelo entre los Raiders de Oakland y los Patriotas de Nueva Inglaterra.

El Estadio Azteca es la sede de este encuentro correspondiente a la semana 11, donde miles de aficionados al deporte de las tacleadas tendrán el pretexto perfecto para reunirse en casa o disfrutar en directo desde el Coloso de Santa Úrsula.

Aquí podrán seguir TODAS las acciones MINUTO A MINUTO

PREVIA:

GALERÍA: La NFL se pinta de verde, blanco y rojo.

12:59 horas: Los Patriotas y Raiders llegan al Estadio Azteca.

12:57 horas: Los aficionados ya comienzan a disfrutar de la Fiesta de la NFL en México.

VIDEO: Tom Brady, Georgio Tavecchio y Danny Amendola, jugadores de los Patriotas ya pisaron el césped del Azteca.

2️⃣ & 1️⃣2️⃣ take a look around today's office. #PatriotsEnMexicopic.twitter.com/MKl2IKwKNp