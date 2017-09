Jefes vs. Patriotas, Kickoff NFL 2017, en vivo (0-0): MINUTO A MINUTO

Foxborough, Massachusetts

¡La espera ha terminado! Tras siete meses de asueto, la NFL regresa con la actividad de la temporada 2017, la cual dará inicio en el Gillette Stadium, en Foxborugh, cuando los Jefes de Kansas City, equipo que ganó el Oeste de la AFC en 2016, visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra, los campeones del Súper Tazón.

Los dirigidos por Bill Belichick aparecen como los favoritos, ya que nunca han perdido un duelo inaugural tras ser campeones y porque los Chiefs no han ganado en Foxborough desde el 2 de diciembre de 1990.

MINUTO A MINUTO

12:41: La primera ofensiva de los Pats va con gran ritmo; Brady completa con Amendola y ya están dentro del territorio de Kansas City | Chiefs 0-0 Patriots

14:38: Tom Brady conecta su primer pase completo del año con el corredor Rex Burkhead, uno de los nuevos elementos que llegó este año a Nueva Inglaterra, procedente de Cincinnati | Chiefs 0-0 Patriots

15:00 ¡Arranca la temporada 2017 de la NFL! Desde el Gillette Stadium, en Foxborough, ha dado inicio el partido entre Kansas City y Nueva Inglaterra | Chiefs 0-0 Patriots

Primer Cuarto

PREVIA

19:38: Marren Morris es la encargada de entonar el Himno de los Estados Unidos antes del arranque del partido

19:28 ¡YA SON CINCO!

19:10 ¡Estamos a 15 minutos del inicio de la temporada 2017 de la NFL!

¡Llegó el día! El #Kickoff2017 está a minutos de empezar.

18:50: ¡Ya salió Brady al emparrillado del Gillette Stadium!

18:40 horas: Listo el estandarte que será revelado esta noche, el cual conmemora el quinto título de los Patriotas de Nueva Inglaterra

18:37 horas: La lista de inactivos de los Chiefs

18:35 horas: La lista de inactivos de los Patriots

NOTA: No busques más. Aquí te dejamos el horario y los canales donde podrás ver el juego de esta noche.





18:11 horas: Hasta la Liga de España celebra el regreso del deporte de las tacleadas.

ESPECIAL: Kansas City tiene hombres que buscan ser contendientes en esta temporada.





ESPECIAL: Checa cómo llegan los actuales campeones de la NFL para el inicio de esta nueva temporada.





18:10 horas: El Gillette Stadium ya aguarda por los protagonistas del encuentro.

18:05 horas: Los locales salieron rumbo al Gillette Stadium.

18:03 horas: Los Jefes de Kansas ya están en Foxborough para el primer duelo de esta temporada.

¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DEL PARTIDO!