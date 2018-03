O.J. Simpson confiesa el asesinato de su ex esposa

Ciudad de México

Este domingo salió a la luz una entrevista que se le realizó al ex jugador de futbol americano, O.J. Simpson en el 2006, donde confiesa detalles del asesinato de su ex esposa y un amigo el 12 junio de 1994.

El ex corredor de Búfalo fue uno de los principales sospechosos del homicidio de Nicole Brown y Ronald Goldman; sin embargo tras no encontrarse las pruebas suficientes fue puesto en libertad en octubre de 1995 y solo tuvo que pagar una cifra millonaria a los familiares de las víctimas.

El video no fue transmitido en el 2006 debido a las reacciones del público, iba a ser emitida en el mes de noviembre del mismo año en dos partes.

La entrevista realizada por Judith Regan de la cadena Fox explicó durante el programa especial que se transmitió este domingo 11 de marzo llamado "O.J. Simpson: The Lost Confession?" (O.J. Simpson: ¿la confesión perdida?), que "recibí una llamada telefónica de un abogado que me dijo 'O.J.' está listo para confesar".

Simpson aceptó hacer esta entrevista porque estaba por publicar el libro llamado "If i did it" (Si yo lo hubiera hecho).

"Desde mi punto de vista, quién haría esto, incluso como hipotético, a menos que hayan cometido los asesinatos", comentó Regan.

Durante la entrevista, Simpson todo lo manejó hipotéticamente, lo primero que mencionó es que su amigo Charlie, quien estaba en la casa de Nicole le dijo: "No vas a creer lo que está sucediendo", a lo que el ex jugador de la NFL contestó: "lo que sea que esté pasando tiene que terminar".

O.J. mencionó "hipotéticamente" que se estacionó cerca de la casa de su ex esposa y se puso unos guantes y una gorra, además recordó que siempre guardaba un cuchillo en su carro "para los locos y esas cosas porque no se puede viajar con una pistola".

Luego de esta situación, Simpson comenzó a hablar en primera persona: "voy al frente (casa de Nicole) y estoy buscando ver qué está pasando", lugar en el que más tarde se encontró a Ronald, a quien asegura no reconoció y que con su enojo comenzó a hacerse de palabras con él.

Tras la discusión, Nicole salió para ver que sucedía, por lo que también se hizo de palabras con su ex esposa, mientras esto sucedía, Simpson recordó que Brown se cayó y se lastimó, "luego recuerdo que agarré el cuchillo, recuerdo esa parte y le quité el cuchillo a Charlie".

Después, Simpson aseguró que "para ser sincero, después de eso no recuerdo, excepto que estoy parado allí y hay todo tipo de cosas por ahí... sangre y cosas por el estilo".

Cuando Regan le preguntó si todo estaba cubierto de sangre, O.J. respondió: "todo estaba cubierto. Creo que todos hemos visto las imágenes espeluznantes después, creo que todo estaba cubierto, habría estado cubierto de sangre".

Sobre el guante que se encontró en la escena del crimen dijo que: "no tengo ningún recuerdo consciente de haberlo hecho, pero obviamente debo haberlo porque encontraron el guante allí".

Llegando a su casa aseguró que "corrí hacia arriba por las escaleras para tomar un baño".





ZZM